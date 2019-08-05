Определился возможный соперник «Астаны» за выход в группу Лиги Европы
Сегодня, 5 августа, в Ньоне состоится жеребьевка четвертого отборочного раунда Лиги Европы.
Сегодня, 5 августа, в Ньоне состоится жеребьевка четвертого отборочного раунда Лиги Европы.
Своего возможного соперника узнает в том числе и «Астана». Столичный клуб в третьем отборочном раунде встречается с мальтийской «Валлеттой».
В случае прохода «Астана» может сыграть с одним из проигравших в этих парах:
АПОЭЛ (Кипр) — «Карабах» (Азербайджан);
ПАОК (Греция) — «Аякс» (Голландия);
«Марибор» (Словения) — «Русенборг» (Норвегия).
Либо с одним из победителей в этих парах:
«Сутьеска» (Черногория) — «Линфилд» (Северная Ирландия);
«Лудогорец» (Болгария) — ТНС (Уэльс);
«Сараево» (Босния и Герцеговина) — БАТЭ (Беларусь);
«Слован» (Словакия) — «Дандолк» (Ирландия).
Жеребьевка начнется 17:30 по столичному времени. Победитель четвертого отборочного раунда получит место в группе Лиги Европы.
Добавим, что первая игра между «Астаной» и «Валлеттой» пройдет 8 августа на «Астана Арене» и начнется в 20:00 по столичному времени. Ответная встреча состоится на стадионе «Та-Али» в одноименном городе в ночь с 15 на 16 августа и стартует в 00:00 по времени