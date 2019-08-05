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14:08 (мск), источник: Vesti.kz

Определился возможный соперник «Астаны» за выход в группу Лиги Европы

Сегодня, 5 августа, в Ньоне состоится жеребьевка четвертого отборочного раунда Лиги Европы.

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Своего возможного соперника узнает в том числе и «Астана». Столичный клуб в третьем отборочном раунде встречается с мальтийской «Валлеттой».

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В случае прохода «Астана» может сыграть с одним из проигравших в этих парах:

АПОЭЛ (Кипр) — «Карабах» (Азербайджан);
ПАОК (Греция) — «Аякс» (Голландия);
«Марибор» (Словения) — «Русенборг» (Норвегия).

Либо с одним из победителей в этих парах:

«Сутьеска» (Черногория) — «Линфилд» (Северная Ирландия);
«Лудогорец» (Болгария) — ТНС (Уэльс);
«Сараево» (Босния и Герцеговина) — БАТЭ (Беларусь);
«Слован» (Словакия) — «Дандолк» (Ирландия).

Жеребьевка начнется 17:30 по столичному времени. Победитель четвертого отборочного раунда получит место в группе Лиги Европы.

Добавим, что первая игра между «Астаной» и «Валлеттой» пройдет 8 августа на «Астана Арене» и начнется в 20:00 по столичному времени. Ответная встреча состоится на стадионе «Та-Али» в одноименном городе в ночь с 15 на 16 августа и стартует в 00:00 по времени Нур-Султана.

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