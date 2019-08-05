Определился возможный соперник «Астаны» за выход в группу Лиги Европы

Своего возможного соперника узнает в том числе и «Астана». Столичный клуб в третьем отборочном раунде встречается с мальтийской «Валлеттой».

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В случае прохода «Астана» может сыграть с одним из проигравших в этих парах:

АПОЭЛ (Кипр) — «Карабах» (Азербайджан);

ПАОК (Греция) — «Аякс» (Голландия);

«Марибор» (Словения) — «Русенборг» (Норвегия).

Либо с одним из победителей в этих парах:

«Сутьеска» (Черногория) — «Линфилд» (Северная Ирландия);

«Лудогорец» (Болгария) — ТНС (Уэльс);

«Сараево» (Босния и Герцеговина) — БАТЭ (Беларусь);

«Слован» (Словакия) — «Дандолк» (Ирландия).

Жеребьевка начнется 17:30 по столичному времени. Победитель четвертого отборочного раунда получит место в группе Лиги Европы.