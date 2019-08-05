Бельгийские и польские арбитры рассудят матчи белорусских клубов в ЛЕ

Источник: AFP 2019

Игру на стадионе «Билино Поле» в Зенице между БАТЭ и боснийским «Сараево» рассудит бригада рефери из Бельгии во главе с Александром Буко.

Встречу на туринском «Стадио Олимпико» между солигорским «Шахтером» и итальянским «Торино» будет судить бригада польских арбитров, которую возглавит Даниель Стефански.