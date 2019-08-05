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14:12 (мск), источник: БЕЛТА

Бельгийские и польские арбитры рассудят матчи белорусских клубов в ЛЕ

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. УЕФА назначил арбитров на первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, которые состоятся 8 августа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AFP 2019

Игру на стадионе «Билино Поле» в Зенице между БАТЭ и боснийским «Сараево» рассудит бригада рефери из Бельгии во главе с Александром Буко.

Встречу на туринском «Стадио Олимпико» между солигорским «Шахтером» и итальянским «Торино» будет судить бригада польских арбитров, которую возглавит Даниель Стефански.

Ответные поединки за выход в плей-офф квалификации ЛЕ белорусские клубы проведут 15 августа: БАТЭ на поле «Борисов-Арены», «Шахтер» — на минском стадионе «Динамо».

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