Бельгийские и польские арбитры рассудят матчи белорусских клубов в ЛЕ
5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. УЕФА назначил арбитров на первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, которые состоятся 8 августа, сообщает корреспондент БЕЛТА.
5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. УЕФА назначил арбитров на первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, которые состоятся 8 августа, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Игру на стадионе «Билино Поле» в Зенице между БАТЭ и боснийским «Сараево» рассудит бригада рефери из Бельгии во главе с Александром Буко.
Встречу на туринском «Стадио Олимпико» между солигорским «Шахтером» и итальянским «Торино» будет судить бригада польских арбитров, которую возглавит Даниель Стефански.
Ответные поединки за выход в