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14:31 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» может сыграть в плей-офф ЛЧ с победителем пары «Истанбул» — «Олимпиакос»

ТАСС, 5 августа. Российский «Краснодар» может сыграть с победителем противостояния между турецким футбольным клубом «Истанбул Башакшехир» и греческим «Олимпиакосом» в раунде плей-офф Лиги чемпионов в случае победы в третьем квалификационном раунде турнира. Жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов прошла в понедельник в швейцарском Ньоне.

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Источник: РИА "Новости"

«Краснодар» проведет два матча в третьем квалификационном раунде против португальского «Порту». Первая встреча состоится 7 августа в Краснодаре, ответная — 13 августа в Порту. Первую игру обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером. «Краснодар» впервые выступает в Лиге чемпионов.

Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 7.08.2019, 20:00

Краснодар-Порту-

Кроме того, по итогам жеребьевки стало известно, что в раунде плей-офф победитель пары «Динамо» (Хорватия) — «Ференцварош» (Венгрия) сыграет против победителя противостояния между словенским «Марибором» и норвежским «Русенборгом». Чешская «Славия» встретится с победителем пары ЧФР (Румыния) — «Селтик» (Шотландия), швейцарский «Янг Бойз» сыграет против победителя пары ПАОК (Греция) — «Аякс» (Нидерланды), а победитель противостояния «Базель» (Швейцария) — ЛАСК (Австрия) сразится с победителем пары «Брюгге» (Бельгия) — «Динамо» (Украина).

Первые матчи раунда плей-офф пройдут 20 и 21 августа, ответные встречи состоятся 27 и 28 августа. Победители противостояний пройдут в основной турнир Лиги чемпионов. Жеребьевка группового этапа турнира пройдет в Монако 29 августа.

«Краснодар» ранее не встречался с «Истанбулом» и «Олимпиакосом». Краснодарская команда четыре раза играла с клубами из Турции в рамках еврокубковых турниров. На стадии 1/16 финала Лиги Европы сезона-2016/17 «Краснодар» дважды сыграл с «Фенербахче» (1:0 дома, 1:1 в гостях), а в групповом турнире Лиги Европы сезона-2018/19 российский клуб в обоих матчах обыграл «Акхисар» (1:0 в гостях, 2:1 дома).

Против клубов из Греции «Краснодар» провел две встречи, когда в двух матчах группового турнира Лиги Европы сезона-2015/16 встречался с ПАОКом, одержав домашнюю победу (2:1), а на выезде сыграв вничью (1:1). Действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является английский «Ливерпуль».

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