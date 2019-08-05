Казахстан после вылета «Кайрата» из ЛЕ повторил антирекорд в еврокубках

Это случилось после вылета «Кайрата» во втором раунде текущей Лиги Европы, где алматинцы с общим счетом 1:3 уступили «Хапоэлю» из Беэр-Шевы.

Ранее шесть раз клубы из Казахстана вылетели только от команд из Венгрии.

Самые неудобные страны в еврокубках (количество проходов):

1. Казахстан — Венгрия 1:6;

2. Казахстан — Израиль 2:6;

3. Казахстан — Словакия 0:4;

4. Казахстан — Испания 0:3;

5. Казахстан — Австрия 0:3.