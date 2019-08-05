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21:18 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан после вылета «Кайрата» из ЛЕ повторил антирекорд в еврокубках

Израильские клубы повторили антирекорд казахстанских, выбив их из еврокубков в шестой раз, сообщает KazFootball.kz.

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Это случилось после вылета «Кайрата» во втором раунде текущей Лиги Европы, где алматинцы с общим счетом 1:3 уступили «Хапоэлю» из Беэр-Шевы.

Ранее шесть раз клубы из Казахстана вылетели только от команд из Венгрии.

Самые неудобные страны в еврокубках (количество проходов):

1. Казахстан — Венгрия 1:6;
2. Казахстан — Израиль 2:6;
3. Казахстан — Словакия 0:4;
4. Казахстан — Испания 0:3;
5. Казахстан — Австрия 0:3.

Добавим, что единственным представителем Казахстана в еврокубках осталась «Астана», которая в третьем раунде ЛЕ встретится с мальтийской «Валлеттой».

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