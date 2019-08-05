Шюррле включен в заявку «Спартака» на первый матч квалификации ЛЕ с «Туном»

Чемпион мира в составе сборной Германии Шюррле в среду перешел в «Спартак» из дортмундской «Боруссии» на правах годичной аренды с правом выкупа. Другой новичок «красно-белых» шведский форвард Джордан Ларссон в заявку не попал.
Первая встреча «Спартака» и «Туна» состоится 8 августа в Швейцарии, ответная — 15 августа в Москве.
Полностью заявка «Спартака» выглядит следующим образом:
вратари — Антон Шитов, Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко;.
защитники — Самуэль Жиго, Айртон, Георгий Джикия, Илья Кутепов, Андрей Ещенко, Павел Маслов, Илья Гапонов, Николай Рассказов;.
полузащитники — Аяз Гулиев, Резиуан Мирзов, Зелимхан Бакаев, Солтмурад Бакаев, Андре Шюррле, Малкольм Баду, Михаил Игнатов, Лоренсо Мельгарехо, Георгий Мелкадзе, Роман Зобнин, Джано Ананидзе, Наиль Умяров, Александр Ташаев;.
нападающие — Эсекель Понсе.