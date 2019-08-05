Шюррле включен в заявку «Спартака» на первый матч квалификации ЛЕ с «Туном»

Чемпион мира в составе сборной Германии Шюррле в среду перешел в «Спартак» из дортмундской «Боруссии» на правах годичной аренды с правом выкупа. Другой новичок «красно-белых» шведский форвард Джордан Ларссон в заявку не попал.