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21:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шюррле включен в заявку «Спартака» на первый матч квалификации ЛЕ с «Туном»

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле включен в заявку на первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы со швейцарским клубом «Тун», сообщается на сайте УЕФА.

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Источник: Спорт РИА Новости

Чемпион мира в составе сборной Германии Шюррле в среду перешел в «Спартак» из дортмундской «Боруссии» на правах годичной аренды с правом выкупа. Другой новичок «красно-белых» шведский форвард Джордан Ларссон в заявку не попал.

Первая встреча «Спартака» и «Туна» состоится 8 августа в Швейцарии, ответная — 15 августа в Москве.

Полностью заявка «Спартака» выглядит следующим образом:

вратари — Антон Шитов, Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко;.

защитники — Самуэль Жиго, Айртон, Георгий Джикия, Илья Кутепов, Андрей Ещенко, Павел Маслов, Илья Гапонов, Николай Рассказов;.

полузащитники — Аяз Гулиев, Резиуан Мирзов, Зелимхан Бакаев, Солтмурад Бакаев, Андре Шюррле, Малкольм Баду, Михаил Игнатов, Лоренсо Мельгарехо, Георгий Мелкадзе, Роман Зобнин, Джано Ананидзе, Наиль Умяров, Александр Ташаев;.

нападающие — Эсекель Понсе.

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