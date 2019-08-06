Сержиу Консейсау: «Порту» обязан выйти в групповой этап Лиги чемпионов

Источник: AP 2019

В среду «Порту» в гостях проведет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара». Начало игры — 20:00 мск. Консейсау дисквалифицирован на эту игру из-за того, что в прошлом сезоне Лиги чемпионов команда прибыла на ответный четвертьфинальный матч против английского «Ливерпуля» с опозданием.

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 7.08.2019, 20:00 Краснодар - Порту -

«Всегда лучше, когда тренер рядом с игроками, чтобы как-то повлиять на ход встречи. Я верю в свой тренерский штаб, так что нет проблем, что меня завтра не будет на скамейке. Команда мотивирована, с огромными амбициями, мы не выиграли чемпионат, должны принять ответственность на себя, обязаны пройти “Краснодар”, должны быть в групповом этапе. “Краснодар” — это очень сильная команда, с хорошей динамикой игры, с хорошими трансферами, понятно, что нам будет сложно», — заявил Консейсау.

«Краснодар» провел четыре игры в национальном чемпионате, наша же команда готова полностью. Мы знали, что они уже сыграли в чемпионате, у нас было много матчей в предсезонке, они очень хорошо повлияли на нас, мы сыграли с очень хорошими соперниками. Эта вся ситуация не делает особой разницы, мы в лучшей степени готовы к этому матчу. Выберем хороший состав завтра, и все будет хорошо, — добавил тренер.

Главный тренер «Порту» не считает, что его команде повезло с жеребьевкой. «Кто говорил, что нам повезло с жеребьевкой? В футболе нет фаворитов», — заключил он.

Ответный матч пройдет 13 августа в Порту. Победитель данного противостояния в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов встретится с турецким «Истанбул Башакшехиром» или греческим «Олимпиакосом».

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