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18:33 (мск), источник: ТАСС

Перейра: «Порту» является фаворитом в матчах квалификации ЛЧ с «Краснодаром»

КРАСНОДАР, 6 августа. /ТАСС/. Португальский «Порту» является фаворитом в матчах третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу против российского клуба «Краснодар». Об этом во вторник журналистам заявил капитан «Порту» Данилу Перейра.

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Источник: AP 2019

Первый матч пройдет в Краснодаре в среду. Начало игры — 20:00 мск.

Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
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Краснодар-Порту-

«Наш клуб всегда играет в отборе Лиги чемпионов, поэтому мы будем фаворитами, у нас огромные амбиции. Но мы с уважением относимся к “Краснодару”, это хорошая команда, которая хорошо начала сезон. Мы провели несколько игр, они пошли нам на пользу», — отметил Перейра.

В текущее трансферное окно в «Порту» перешел нападающий Зе Луиш, который с 2015 по 2019 год играл за московский «Спартак». «Мы говорили с Зе Луишем, он провел много игр в чемпионате России, он сказал, что “Краснодар” — сильная команда, играющая в атакующий футбол. Но мы готовы к игре и знаем слабые стороны соперника», — добавил полузащитник.

Ответный матч пройдет 13 августа в Порту. Победитель данного противостояния в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов встретится с турецким «Истанбул Башакшехиром» или греческим «Олимпиакосом».

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