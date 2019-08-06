Перейра: «Порту» является фаворитом в матчах квалификации ЛЧ с «Краснодаром»

Источник: AP 2019

Первый матч пройдет в Краснодаре в среду. Начало игры — 20:00 мск.

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 7.08.2019, 20:00 Краснодар - Порту -

«Наш клуб всегда играет в отборе Лиги чемпионов, поэтому мы будем фаворитами, у нас огромные амбиции. Но мы с уважением относимся к “Краснодару”, это хорошая команда, которая хорошо начала сезон. Мы провели несколько игр, они пошли нам на пользу», — отметил Перейра.

В текущее трансферное окно в «Порту» перешел нападающий Зе Луиш, который с 2015 по 2019 год играл за московский «Спартак». «Мы говорили с Зе Луишем, он провел много игр в чемпионате России, он сказал, что “Краснодар” — сильная команда, играющая в атакующий футбол. Но мы готовы к игре и знаем слабые стороны соперника», — добавил полузащитник.