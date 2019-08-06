«Аякс» и ПАОК сыграли вничью в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов

В составе «Аякса» голы забили Хаким Зиеш (10-я минута) и Клас-Ян Хюнтелар (57), вышедший на замену на 32-й минуте вместо Каспера Дольберга. У греческого клуба отличились Чуба Акпом (32) и Лео Матос (39).
Ответный матч пройдет 13 августа в Амстердаме.
В сезоне-2018/19 «Аякс» выиграл чемпионат Нидерландов и завоевал кубок страны. Кроме того, клуб из Амстердама дошел до полуфинала Лиги чемпионов, поочередно обыграв в плей-офф мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». В ½ финала «Аякс» по сумме двух встреч уступил английскому «Тоттенхэму». ПАОК в сезоне-2018/19 в третий раз в истории стал чемпионом Греции и в седьмой раз — обладателем кубка страны.
В другом матче дня кипрский АПОЭЛ дома уступил азербайджанскому «Карабаху» (1:2). Также на вторник запланированы еще три матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
В среду первый матч в рамках третьего квалификационного раунда турнира проведет российский «Краснодар», который примет португальский «Порту», начало встречи — 20:00 мск. В групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2019/20 выступят петербургский «Зенит» и московский «Локомотив».