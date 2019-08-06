«Аякс» и ПАОК сыграли вничью в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов

В сезоне-2018/19 «Аякс» выиграл чемпионат Нидерландов и завоевал кубок страны. Кроме того, клуб из Амстердама дошел до полуфинала Лиги чемпионов, поочередно обыграв в плей-офф мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». В ½ финала «Аякс» по сумме двух встреч уступил английскому «Тоттенхэму». ПАОК в сезоне-2018/19 в третий раз в истории стал чемпионом Греции и в седьмой раз — обладателем кубка страны.