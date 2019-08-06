«Линфилд» обыграл «Сутьеску» в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы

В составе победителей дубль на свой счет записал Кирк Миллар (38-я и 65-я минуты). У хозяев отличился Дамир Кояшевич (11).

В других матчах игрового дня «Арарат-Армения» дома уступил грузинскому «Сабуртало» (1:2), а латвийская «Рига» дома сыграла вничью с финским ХИКом (1:1).

В четверг первый матч в рамках третьего квалификационного раунда турнира проведет московский «Спартак», который на выезде сыграет со швейцарским «Туном». Также от России в Лиге Европы выступит ЦСКА, который начнет выступление с группового этапа (жеребьевка — 30 августа, первый тур — 19 сентября).