Текущие события
Футбол. Еврокубки
6.08
Црвена Звезда
Копенгаген
11
Футбол. Еврокубки
6.08
Брюгге
Динамо К
10
Футбол. Еврокубки
6.08
Сутьеска
Линфилд
12
Футбол. Еврокубки
6.08
Динамо З
Ференцварош
11
Футбол. Еврокубки
6.08
АПОЭЛ
Карабах
12
Футбол. Еврокубки
6.08
ПАОК
Аякс
22
Футбол. Еврокубки
6.08
Рига
ХИК
11
Футбол. Еврокубки
6.08
Арарат-Армения
Сабуртало
12
Все события
Фоторепортажи
11От «Спартака» до «Крыльев». За кого играл Самедов
15Список «Спартака» на выход. Кто ушел от Кононова
6 августа, источник: ТАСС

«Црвена Звезда» сыграла вничью с «Копенгагеном» матче третьего квалификационного раунда ЛЧ

ТАСС, 6 августа. Футболисты сербской «Црвены Звезды» сыграли вничью с датским «Копенгагеном» со счетом 1:1 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла в Белграде.

Наверх
Источник: AP 2019

В составе хозяев гол забил Милан Павков (44-я минута). У гостей отличился Йонас Винд (83, с пенальти).

Ответный матч команды проведут 13 августа в Копенгагене.

В других матчах игрового дня хорватское «Динамо» (Загреб) на домашнем поле сыграло вничью с венгерским «Ференцварошем» (1:1), а киевское «Динамо» на выезде потерпело поражение от бельгийского «Брюгге» (0:1).

В среду первый матч в рамках третьего квалификационного раунда турнира проведет российский «Краснодар», который примет португальский «Порту», начало встречи — 20:00 мск. В групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2019/20 от России выступят петербургский «Зенит» и московский «Локомотив».

Црвена Звезда
НовостиМатчиСоставСтатистика
Копенгаген
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 "Предупредил американца: Если подеремся, то меня будет лечить государство, а ты будешь лечиться за свои деньги"
Сколько зарабатывают "девушки с табличками"
«Краснодар» дебютирует в ЛЧ матчем с «Порту» в квалификации
Форвард «Манчестер Юнайтед» потребовал продать его в другой клуб
СМИ: «Ювентус» принял предложение «Тоттенхэма» о переходе Дибалы
Молодежка «Зенита» победила «Барселону» Виктора Вальдеса
Агент Малкома: На матче с «Краснодаром» не было никакого расизма
ХК из Дании собирает деньги, чтобы вернуть скандального русского
Новичок «Зенита» рассказал о том, что его поразило в городе
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь