«Црвена Звезда» сыграла вничью с «Копенгагеном» матче третьего квалификационного раунда ЛЧ

В составе хозяев гол забил Милан Павков (44-я минута). У гостей отличился Йонас Винд (83, с пенальти).
Ответный матч команды проведут 13 августа в Копенгагене.
В других матчах игрового дня хорватское «Динамо» (Загреб) на домашнем поле сыграло вничью с венгерским «Ференцварошем» (1:1), а киевское «Динамо» на выезде потерпело поражение от бельгийского «Брюгге» (0:1).
В среду первый матч в рамках третьего квалификационного раунда турнира проведет российский «Краснодар», который примет португальский «Порту», начало встречи — 20:00 мск. В групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2019/20 от России выступят петербургский «Зенит» и московский «Локомотив».