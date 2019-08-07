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00:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ФК «Динамо» (Киев) уступил «Брюгге» в первом матче 3-го раунда квалификации ЛЧ

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Футболисты киевского «Динамо» уступили бельгийскому «Брюгге» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

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Источник: AP 2019

Встреча в Бельгии завершилась со счетом 1:0. Гол на 37-й минуте с пенальти забил Ханс Ванакен.

Во время загрузки произошла ошибка.

Результаты других встреч третьего раунда квалификации, прошедших во вторник:

«Динамо» (Загреб, Хорватия) — «Ференцварош» (Венгрия) — 1:1;.

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Копенгаген» (Дания) — 1:1.

Ответные матчи пройдут 13 августа.

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