ФК «Динамо» (Киев) уступил «Брюгге» в первом матче 3-го раунда квалификации ЛЧ
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Футболисты киевского «Динамо» уступили бельгийскому «Брюгге» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Футболисты киевского «Динамо» уступили бельгийскому «Брюгге» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.
Встреча в Бельгии завершилась со счетом 1:0. Гол на 37-й минуте с пенальти забил Ханс Ванакен.
Результаты других встреч третьего раунда квалификации, прошедших во вторник:
«Динамо» (Загреб, Хорватия) — «Ференцварош» (Венгрия) — 1:1;.
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Копенгаген» (Дания) — 1:1.
Ответные матчи пройдут 13 августа.