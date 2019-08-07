«Краснодар» дебютирует в ЛЧ матчем с «Порту» в квалификации турнира

Источник: РИА "Новости"

Первый матч «быков» в рамках данного раунда еврокубка пройдет в Краснодаре. Начало встречи в 20:00. Обслужит игру бригада судей из Германии во главе с Тобиасом Штилером.

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 7.08.2019, 20:00 Краснодар - Порту -

У «Краснодара» в строю все кроме Газинского и Классона

Матч 4-го тура российской премьер-лиги с «Зенитом» (1:1) из-за простуды пропускал нападающий «Краснодара» Масиэл Вандерсон. Сейчас он в строю, как и все остальные игроки клуба, за исключением Юрия Газинского и Виктора Классона. Оба пропустят первую часть сезона из-за травм. По позициям их заменят Реми Кабелла и Руслан Камболов.

Француз перешел в «Краснодар» меньше двух недель назад, но уже дебютировал в чемпионате России. В матче с «Зенитом» он провел на поле 57 минут. Не исключено его появление и в матче с «Порту» в Лиге чемпионов. В еврокубке нет лимита на легионеров, это развяжет руки тренерскому штабу российского клуба в плане выбора исполнителей во всех линиях.

«Мы не отойдем от идеологии атакующего футбола и навяжем сопернику свой футбол, не будем отталкиваться от его игры. Был ли матч с “Зенитом” репетицией игры с “Порту”? Да, петербуржцы по своей манере напоминают португальцев: они используют короткий и средний пас для выхода в атаку. Игра с ними была сложной, но она поможет нам в матче с “Порту”», — сказал журналистам главный тренер «горожан» Сергей Матвеев.

Мы играем первый матч дома, перед своими болельщиками. Они будут гнать нас вперед, и мы можем добиться преимущества по итогам первой встречи. Ари нападающий «Краснодара»

Не сомневается в силе своей команды и нападающий «Краснодара» Ари, который имеет опыт выступлений в Лиге чемпионов в составе московского «Спартака». «“Порту” — сильный клуб, но завтра всё будет зависеть от нас. Мы играем первый матч дома, перед своими болельщиками. Они будут гнать нас вперед, и мы можем добиться преимущества по итогам первой встречи. Мне же важно быть на поле, помогать команде. Я еще не знаю, буду ли я в составе на матч, но я всегда готов выйти и помочь команде, показать то, к чему готовился неделю», — сказал форвард.

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 13.08.2019, 22:00 Порту - Краснодар -

У «Порту» большие планы на Лигу чемпионов

Если «Краснодар» в Лиге чемпионов дебютирует, то «Порту» является неизменным участником плей-офф еврокубка нескольких последних лет. В сезоне-2018/19 португальская команда пробилась в четвертьфинал турнира, в котором уступила будущему победителю лиги — «Ливерпулю». На данный момент задачи у клуба скромнее — выйти в групповой этап турнира. Для этого ему нужно побеждать в третьем и четвертом раундах квалификации, проходя «Краснодар» и победителя пары «Истанбул Башакшехир» (Турция) — «Олимпиакос» (Греция).

«Мы мотивированы. У нас большие планы на Лигу чемпионов. У нас амбициозный клуб. В минувшем сезоне мы не выиграли чемпионат Португалии (“драконы” стали вторыми, уступив “Бенфике”), и надо принять это. Сейчас наша задача — выйти в групповой этап турнира. “Порту” должен быть там, где заслуживает. Нам нужно реалистично смотреть на ситуацию», — сказал журналистам главный тренер португальского клуба Сержиу Консейсау.

Из-за дисквалификации, полученной за поздний выход клуба на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с «Ливерпулем» в минувшем сезоне, тренер «Порту» за игрой в Краснодаре будет следить с трибуны.

Зато может появиться на поле бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш, перешедший в «Порту» этим летом. Он же — и главный источник информации португальцев о сопернике: лучше него «Краснодар» в команде не знает никто.

«Зе рассказывал нам о “Краснодаре”. Он говорил, что они играют в красивый футбол, комбинационный, атакующий. “Порту” — великий клуб. Мы всегда играем в Лиге чемпионов. Мы должны быть фаворитом. “Краснодар” — серьезный соперник. Он показывает зрелищный футбол. Неважно, что у них не опыта игры в этом турнире», — сказал журналистам капитан «драконов» Данило Перейра.

Для португальцев игра с «Краснодаром» станет первой в сезоне. На матче ожидается аншлаг. Все 35074 билета продано. Ответная встреча пройдет 13 августа в Португалии.

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