«Аякс» без Промеса, гол Ванакена, ничья Реброва

Источник: AP 2019

У «Аякса» снова 2:2

Непривычно было видеть на столь ранней стадии полуфиналиста предыдущей Лиги чемпионов, который к тому же еще и победил в национальном чемпионате. Однако амстердамцев тянет вниз рейтинг Голландии в таблице коэффициентов УЕФА. Год назад «Аяксу» пришлось начинать свой путь еще раньше — со 2-го отборочного раунда.

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 3-й отборочный раунд, 6.08.2019, 20:00 ПАОК 2 Аякс 2

Тогда команда Эрика тен Хага взяла за правило в обязательном порядке открывать счет. Традиция была поддержана и в Салониках, когда Зиех от правой бровки закрутил мяч в сторону ворот, и Яннулис дезориентировал собственного голкипера. Напоминающий кипящий котел стадион «Тумба» в этот момент замолчал, а потом переварил случившееся и погнал хозяев в атаку с удвоенной силой.

К перерыву просидевший весь матча на гостевой скамейке запасных Промес, наверное, ощущал себя героем фильма «День сурка». 8 августа 2018-го его «Спартак» начал игру в Салониках еще более ярко, и к 17-й минуте Квинси довел преимущество красно-белых до двух мячей. Однако, как и тогда, ПАОК перевернул ход игры еще до окончания первого тайма. Уход Рэзвана Луческу с поста главного тренера характер «двуглавых орлов» не изменил.

А вот потеря двух главных звезд не прошла для «Аякса» даром. Когда прошедший обучение в академии амстердамцев 31-летний Бисесвар начинал первую голевую атаку хозяев, в центре поля зияла такая дыра, что всем вспомнился перебравшийся в «Барселону» Френки де Йонг. Спустя несколько секунд — после забегания Яннулиса и его передачи под удар Акпому — пришлось жалеть уже об отсутствии в обороне «Аякса» де Лигта. Аналогичное чувство вызвал и поданный Бисесваром угловой, увенчавшийся убийственным ударом головы Леу Матоса.

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К этому моменту голландцы лишились травмировавшегося Дольберга, но как раз сменивший датчанина Хюнтелар сравнял счет. Ветерану, впрочем, сильно повезло, так как Варела, прерывая прострел ван де Бека, попал в соперника, от ноги которого мяч срикошетил в ворота. Показательно, что снова успех «Аяксу» принес «стандарт» в исполнении Зиеха, которого не смутили светившие ему в глаза лазерные указки. Греки в итоге чуть не проиграли: на последних минутах голкипер вытянул мяч из-под перекладины после удара Марина.

«Аякс», завершивший второй подряд официальный матч со счетом 2:2, увез домой ничью со стратегически выгодным счетом, но голландцам не стоит забывать, как закончилось памятное противостояние с «Тоттенхэмом». Глупо, конечно, сравнивать «шпор» с ПАОК, и все же та история должна была амстердамцем многому научить.

Победная премьера Миньоле

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 6.08.2019, 21:30 Брюгге 1 Динамо К 0

Лидер бельгийского чемпионата преподнес сюрприз, подписав контракт с оставшимся в «Ливерпуле» без игроков практики Миньоле. Впрочем, в глубоком запасе красных голкипер не заржавел и при счете 0:0 не позволил отличиться Беседину. После этого уже «Брюгге» диктовал свои условия, а так как подопечные Александра Хацкевича действовали слишком пассивно, гол в ворота Бойко назревал. Ритс на входе в штрафную нарвался на ногу Караваева, и долгое время находившийся в списке потенциальных новичков «Спартака» Ванакен уверенно реализовал пенальти.

Второй тайм «Динамо» начало без неудачников первой половины Беседина и Караваева, а нападение гостей был призван освежить недавний новичок — нападающий сборной Люксембурга Жерсон Родригеш. Поначалу мяч ему доставляли редко, и больше пользы от 190-сантиметрового футболиста было при «стандартах» у собственных ворот. Но постепенно он добавлял в активности и едва не сравнял счет. От гола «Брюгге» спас Митрович, вынесший мяч с ленточки почти в стиле отличившегося в матче за английский Суперкубок Уокера. А если бы в концовке не загубил хорошую атаку де Пена, «Динамо» могло уйти от поражения. И хотя в этой паре еще ничего не ясно, «Брюгге» заслужил свой праздник. Его украсило послематчевое шоу Миньоле, заводившего фанатскую трибуну с помощью мегафона.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/im93XbYFjiY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По сценариям гостей

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 3-й отборочный раунд, 6.08.2019, 21:45 Црвена Звезда 1 Копенгаген 1

В прошлом евро-сезоне нападающий Павков стал одним из героев белградского клуба. Он сыграл важнейшую роль в игре с «Зальцбургом», которая открыла сербам дорогу в групповой турнир чемпионской лиги. А уже там 193-сантиметровый гигант запомнился победным дублем против «Ливерпуля» (2:0). Уже в новом розыгрыше Павков записал на свой счет важный гол в ворота ХИК. Теперь — заставил стадион распевать посвященную себе песню, отправив мяч в верхний угол. Но через неделю от него потребуется новый подвиг, так как «Звезда» в концовке позволила датчанам отыграться.

АПОЭЛ — «Карабах» — 1:2 (Меркис, 90+5 — Эмрели, 54. М. Гей, 69).

«Динамо» З — «Ференцварош» — 1:1 (Дани Ольмо, 7 — Сигер, 59).

Возглавляющий венгерскую команду Сергей Ребров в преддверии матча в Загребе сравнил предстоящую встречу с боем. Вместе с тем он заметил, что знает, как действовать против игравшего весной в 1/8 финала Лиги Европы «Динамо». Сомнения в этом возникли после того как Дани Ольмо забил быстрый гол благодаря красивой комбинации, и хорваты повели в счете.