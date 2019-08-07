Все, что вы должны знать о «Порту». Доклад португальского аналитика

Источник: AFP 2019

Сегодня «Краснодар» дебютирует в Лиге чемпионов. Для выхода в группу российской команде необходимо для начала пройти «Порту». По просьбе «Чемпионата» португальский аналитик и автор книг Жил Нуньеш объяснил, что собой представляет клуб из его родного города.

1. Кто покинул «Порту» этим летом?

Ушли важные футболисты, которые были ядром команды. Касильяс (из-за болезни), Эдер Милитао (в «Реал»), Фелипе (в «Атлетико»), Эррера (туда же), Оливер Торрес (в «Севилью), Браими (в «Аль-Райян»), Макси Перрейра (закончился контракт). «Порту» славно заработал и сейчас старается перестроиться, сохранив концепцию игры. Это не так просто, потому что футболисты не бывают одинаковыми, а новых футболистов ещё нужно внедрить. В «Порту» радикальные изменения, но они могут и положительно сказаться на клубе.

2. Кого взял «Порту» этим летом?

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 7.08.2019, 20:00 Краснодар - Порту -

Много кого. Луис Диас — колумбийский вингер, который агрессивен в прессинге и взрывает как на фланге, так и при диагональных смещениях. В центр защиты из «Ромы» вернулся Маркано (вы должны его помнить по «Рубину»). Он знает обо всех требованиях, потому что отсутствовал только один сезон. На место правого защитника «Порту» взял Саравию — игрока сборной Аргентины.

Ну и нового нападающего вы тоже знаете — Зе Луиш. Нужен был именно такой игрок, который способен быть впереди опорным пунктом, который борется за дальние забросы и может пробить первым касанием. Вопросы есть по вратарю. «Порту» хотел взять у «ПСЖ» Траппа, но не удалось. Купили Марчесина из мексиканской «Америки».

«Порту» на этот раз решил сделать ставку не на молодых, а на зрелых футболистов. Ещё одним таковым стал Сержиу Оливейра, который на полгода уходил в ПАОК, но отлично знает манеру игры «Порту». Ещё одной важной покупкой стал японец Накадзима. У него нет техники Браими, зато он отлично играет в центре, открывается между линиями, но главное — хорош в завершающей стадии. Браими был тем футболистом, кто много создавал, но плохо реализовывал сам.

Сейчас «Порту» взял ещё хавбека сборной Колумбии Урибе на место ушедшего Эрреры. И, наконец, состав команды пополнили молодые воспитанники, которые выиграли последнюю юношескую Лигу чемпионов: Томас Эстевес, Ромариу Бару, Диогу Коста и Фабиу Силва. В общем, новичков набирается на целый состав при желании.

3. Как «Порту» умудрился упустить чемпионство?

Да, это было удивительно, учитывая отрыв в 7 очков. «Порту» потерял преимущество в матчах с простыми соперниками. Тренер Сержиу Консейсау отметил, что «Бенфика» шикарно провела второй круг. Лиссабонцы даже поблагодарили Консейсау за эти слова.

4. Что случилось между тренером и капитаном «Порту»?

Это естественно. Я спорю с женой, мамой и отцом. Дискуссия между Данилу Перейрой и Сержиу Консейсау — часть человеческих отношений. Вообще не спорить — вот это ненормально.

В этой истории странно другое. То, что отдел коммуникаций «Порту» допустил публикацию информации в газеты. Ещё более удивительным получился комментарий главы департамента, который оправдывал произошедшее. 10 лет назад «Порту» был более закрытым и спокойным клубом. Сейчас всё происходящее в команде изложено в газетах. Это ослабляет «Порту».

5. «Краснодар» провёл в чемпионате 4 матча. А «Порту»?

Ноль. Это безусловно плюс для «Краснодара». «Порту» только в субботу стартует в чемпионате Португалии. Товарищеские матчи важны, но это недостаточно. Надо понимать, что важные игроки вроде Марчесина были куплены буквально на днях. Они ещё не влились и не сыграют в Краснодаре.

6. Как играет «Порту»?

До старта сезона тяжело говорить о схемах. Такие игроки, как Накадзима и Луис Диас, очень важны для фланга и центра полузащиты при выстраивании обороны. Это создаёт баланс всей команды. В этом плане очень важен разносторонний Отавио, который хорош и при 4−4−2, и при 4−3−3. Тренер редко его игнорирует.

Проблемы «Порту» сконцентрированы в полузащите из-за отсутствия Эрреры. Он давал интенсивность, а также был эффективен в переходных стадиях, особенно при начале атак. Защита стабильна, хотя в товарищеском матче с «Монако» Манафа играл на месте, отведённом для Саравии. Вратарём был Вана, но в будущем рассчитывают на Марчесина.

7. Кто лучший игрок «Порту»?

Корона сильно прибавил. Он вингер, который опасно подаёт с обеих ног. В центре обороны Пепе берёт на себя инициативу, проявляет себя как лидер, поддерживает скорость и эффективен в игре головой.

Данилу Перейра остаётся эталоном. Очень эффективен при переходе в оборону. Ну и хорош Марега, который не играл в товарищеском матче с «Монако», и непонятно, останется ли он в «Порту». Пожалуй, это два фундаментальных игрока для команды — сильные, быстрые, техничные. Ну и я обратил бы внимание на Накадзиму: он мне кажется игроком, который способен стать основным. Футболист выше среднего уровня!

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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8. Сильная и слабая сторона Порту?

О том что полузащита уязвима, я уже сказал. Здесь важно интегрировать Урибе, которого срочно приобрели. Ещё нестабильна вратарская позиция. Вана был подменой Касильясу, а Диогу Коста хоть и один из лучших среди голкиперов до 20 лет, но пока слишком молод. Есть вопросы к правому флангу обороны. Зато на левом защитник Алекс Теллес чётко действует при обороне, качественно играет в пас и уверенно исполняет стандарты.

9. Что знают в Португалии о «Краснодаре»?

Что в этой команде есть Крицюк, который успешно выступал в «Браге». Правда, сейчас он не основной голкипер. Наслышаны о де Вильене и Вандерсоне, хотя в целом в Португалии плохо знают РПЛ. Было время, когда говорили о «Зените» из-за Бруну Алвеша, Халка и Данни, но «Краснодар» народ плохо представляет.

10. Будет ли стадион «Порту» заполнен?

Уверен, что да. Первый матч сезона на «Драгау» вызывает большой интерес. «Порту» только что играл в ¼ финала Лиги чемпионов. Считается, что теперь выход в групповой этап — что-то естественное и обязательное.

11. Касильяс получил новую должность в «Порту»?

Да, теперь он объединяет игроков, тренеров и руководство. Это может быть очень важно для адаптации молодых футболистов. Касильяс всегда был готов сотрудничать с клубом и уже стал частью его истории. К нему относятся с теплотой, потому что он никогда не проявлял высокомерия. Он даже стал одним из символов города.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bz7sXoLhoWv/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bz7sXoLhoWv/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bz7sXoLhoWv/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от FC Porto (@fcporto)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-07-15T09:40:14+00:00">15 Июл 2019 в 2:40 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

12. Есть ли игроки с травмами?

Диогу Кошту прогнозируют большое будущее в «Порту». Он получил травму и до сих пор тренируется с ограничениями. Опорник Мамаду Лум также не в оптимальном состоянии. Зато Пепе, который травмировался в матче Лиги наций со Швейцарией, похоже, выздоровел.

13. В «Крылья Советов» пришёл нападающий «Порту» Хуан Хосе Переа. Кто это?