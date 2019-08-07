Казахстанский клуб забил девять безответных голов в стартовом матче женской Лиги чемпионов

Встреча, которая состоялась в Эстонии, завершилась со счетом 9:0 в пользу казахстанской команды. Пять голов на свой счет записала Гульнара Габелия. Причем казахстанская нападающая из Грузии оформила покер за 18 минут, забив все свои голы в первом тайме.

Также в этом матче отличились казахстанки Екатерина Бабшук, оформившая дубль, и Светлана Бортникова, а еще один мяч на свой счет записала нигерийка Черити Реубен.