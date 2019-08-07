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17:17 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский клуб забил девять безответных голов в стартовом матче женской Лиги чемпионов

Казахстанский «БИИК-Казыгурт» из Шымкента разгромил фарерскую «ЭБС/Скалу» в первом матче отборочного раунда женской Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча, которая состоялась в Эстонии, завершилась со счетом 9:0 в пользу казахстанской команды. Пять голов на свой счет записала Гульнара Габелия. Причем казахстанская нападающая из Грузии оформила покер за 18 минут, забив все свои голы в первом тайме.

Также в этом матче отличились казахстанки Екатерина Бабшук, оформившая дубль, и Светлана Бортникова, а еще один мяч на свой счет записала нигерийка Черити Реубен.

В этой группе также выступают финский ПК-35 и эстонская «Флора». Следующий матч шымкентская команда проведет 10 августа в 22:00 по времени Нур-Султана против «Флоры».

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