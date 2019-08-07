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19:40 (мск), источник: Чемпионат.com

«Краснодар» — «Порту»: составы команд на первый матч квалификации Лиги чемпионов

Тренерские штабы «Краснодара» и «Порту» определились со стартовыми составами своих команд на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

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«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Мартынович, Спаич, Петров, Намли, Вилена, Камболов, Кабелла, Берг, Вандерсон.

«Порту»: Марчесин, Манафа, Пепе, Маркано, Теллес, Оливейра, Данило, Баро, Марега, Корона, Соарес.

Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Обслуживать игру будет немецкая бригада арбитров во главе Тобиасом Штилером.

Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар» состоится 13 августа на стадионе «Драгау» в Порту. Начало — в 22:00 мск.

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