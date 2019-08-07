«Краснодар» — «Порту»: составы команд на первый матч квалификации Лиги чемпионов

«Краснодар» — «Порту»: составы команд на первый матч квалификации Лиги чемпионов

Тренерские штабы «Краснодара» и «Порту» определились со стартовыми составами своих команд на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.