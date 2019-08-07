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19:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Побеждают не деньги». Кононов — о «Туне» и рекордной покупке «Спартака»

Когда бюджет соперника меньше, чем стоимость трансфера Тиля.

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Источник: Reuters

Бюджет «Туна» — 12 миллионов евро. Трансфер Тиля — 18. Именно при таких условиях задачи «Спартак» и приехал на квалификацию Лиги Европы в Швейцарию. Но победить команду из 40-тысячного города будет непросто.

— Что такое «Тун»: во что играет, на что похож? — первый вопрос Кононову.
— Я уже говорил, что швейцарский чемпионат прогрессирует. Это касается и сборной, и клубов, которые попадают в групповой этап Лиги чемпионов и Лиги Европы. Все команды здесь очень организованы и укомплектованы местными игроками. «Тун» проводит матчи в очень высоком темпе, используя быстрые атаки и мгновенный переход из обороны в атаку.

— Бюджет «Туна» в 10 раз меньше, чем у «Спартака». Есть ощущение, что вы — большой клуб, который приехал к карлику?
— Во время матча будут играть одинаковые команды. Ведь побеждают не имена, не деньги, а футболисты, которые выходят на поле.

— Игроки команды отмечают, что Шюррле — это очень сильная и интересная личность. Как вы его оцените?
— Да, действительно так — Андре очень позитивен, он мгновенно влился в коллектив, готов каждому из игроков помочь — мы это видели в матче с «Динамо». То же самое происходит и на тренировках. Мы получили очень позитивного человека. Чем больше будет таких игроков, тем лучше для «Спартака».

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— Тиль — самый дорогой футболист в истории «Спартака». Чем он вас привлёк как тренера и присоединится ли он к команде в Швейцарии?
— Завтра Тиль и Ларссон прилетят в Швейцарию, будут готовиться к матчу с «Ахматом». Что касается Гуса Тиля, то он был ключевым футболистом «АЗ», капитаном команды в 21 год. Это уже о чём-то говорит — и о психологических качествах, и об игровых. Да, это самый дорогой трансфер в истории «Спартака». Я разговаривал с Гусом, и он понимает, что на нем лежит серьёзная ответственность. Но могу сказать, что Тиль — такой же позитивный, как и Шюррле, что мне импонирует. Но другие его достоинства — это огромная отдача в матчах и желание прогрессировать.

— Сейчас болельщики «Спартака» отмечают, что вы и команда входят в главный отрезок полугодия — Лига Европы, матчи с лидерами. Для вас этот отрезок тоже переломный?
— На данный момент я подхожу к каждой игре отдельно. Команда настраивается только на следующую игру. Эта игра будет завтра.

— Искусственное поле может помешать «Спартаку»?
— Мы играем на естественном поле, но вряд ли это будет нам помехой. Команды смотрят не на поле, не на судейство, а на свою игру. Я это в очередной раз повторю.

— В «Спартаке» нет больших форвардов, если мы говорим о росте. Способен ли Жиго сыграть в атаке?
— У Самуэля есть задания в атаке, особенно при стандартных положения. Иногда он подключается достаточно неплохо — может и завершить атаку, и отдать голевую передачу.

— А вы, Самуэль, как считаете? — дополнительный вопрос Жиго.
— Нет. Я только защитник. Делаю свою работу. Один раз играл 20 минут как форвард.

— Самуэль, вы считаете, что защитная линия полностью сформирована?
— Мы привыкаем, и в каждой игре будет лучше и лучше. Но будет ли лучше в «Спартаке» — мы узнаем завтра.

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