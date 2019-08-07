Футболистки «Минска» разгромили люксембургский «Беттамбур» на старте квалификации Лиги чемпионов

Сегодня шестикратные чемпионки Беларуси не оставили не малейшего шанса на успех соперницам из люксембургского клуба «Беттамбур», разгромив их со счетом 12:0. Уже в первом тайме подопечные Владимира Ревы забили пять мячей, а после перерыва отличились еще семь раз. Голевой покер оформила Эмуэдже Огбиагбева, хет-трик в активе Тамилы Химич, дубль на счету Анастасии Шуппо.

В субботу, 10 августа, минчанки встретятся с хорватским «Сплитом», который сегодня в упорнейшей борьбе уступил украинскому клубу «Жилстрой-1» из Харькова со счетом 2:3. На 90-й минуте игры хорватки вели 2:1, но в компенсированное время умудрились пропустить два мяча и ушли с поля побежденными.

В заключительном туре соревнований в 4-й отборочной группе белорусская команда 13 августа сыграет с хозяйками турнира харьковчанками.