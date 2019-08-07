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20:25 (мск), источник: БЕЛТА

Футболистки «Минска» разгромили люксембургский «Беттамбур» на старте квалификации Лиги чемпионов

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки ФК «Минск» с победы стартовали в квалификационном раунде женской Лиги чемпионов в украинском Харькове, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня шестикратные чемпионки Беларуси не оставили не малейшего шанса на успех соперницам из люксембургского клуба «Беттамбур», разгромив их со счетом 12:0. Уже в первом тайме подопечные Владимира Ревы забили пять мячей, а после перерыва отличились еще семь раз. Голевой покер оформила Эмуэдже Огбиагбева, хет-трик в активе Тамилы Химич, дубль на счету Анастасии Шуппо.

В субботу, 10 августа, минчанки встретятся с хорватским «Сплитом», который сегодня в упорнейшей борьбе уступил украинскому клубу «Жилстрой-1» из Харькова со счетом 2:3. На 90-й минуте игры хорватки вели 2:1, но в компенсированное время умудрились пропустить два мяча и ушли с поля побежденными.

В заключительном туре соревнований в 4-й отборочной группе белорусская команда 13 августа сыграет с хозяйками турнира харьковчанками.

После финиша группового этапа путевки в плей-офф получат только победители 10 квалификационных квартетов.

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