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10«Краснодар» проиграл «Порту» в Лиге чемпионов
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22:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Зе Луиш вышел и похоронил «Краснодар»

Кубанский клуб неудачно дебютировал в Лиге чемпионов — в концовке матча экс-форвард «Спартака» Зе Луиш заработал штрафной, с которого «Порту» забил единственный гол.

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Наконец-то большая Европа

Краснодар ждал этого дня не долго, а невыносимо долго. Раньше местные клубы «Кубань» и «Краснодар» играли только в Лиге Европы, а самый престижный турнир Европы добрался до города только сейчас. Да, это всего лишь третий отборочный раунд, за которым последует еще один — и только потом групповой этап. Но для Краснодара и это — счастье.

Хотя полностью почувствовать себя частью элиты у Краснодара не получилось — знаменитый гимн в предварительных раундах не включают, поэтому «быки» и «драконы» вышли на поле под «Футбольный марш» Блантера. Традиционных нашивок с мячами в звездах на рукавах футболок команд тоже не было.

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Но состав у «Краснодара» был еврокубковый. Сразу восемь иностранцев, включая белоруса Мартыновича, в основе — такая команда в лимит премьер-лиги не влезла бы. Впервые в основе черно-зеленых вышел новичок — нападающего сборной Швеции Берга как раз покупали под Лигу чемпионов, и в среду он должен был себя показать. Вилена, Намли, Кабелла — все они тоже пришли в «Краснодар», чтобы прославить его в Европе.

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Сразу — в пекло

«Быки» и лично Сергей Галицкий мечтали о Лиге чемпионов. Но вряд ли владелец «Краснодара» обрадовался итогам жеребьевки отборочного раунда — российскому клубу достался самый мощный из всех возможных соперников. «Порту» в последний раз не выступал на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2010/11, но тогда выиграл Лигу Европы. Это великий клуб со 126-летней историей, который дважды становился лучшим в Европе. Звучит все это страшно.

У «Порту» тоже сильно обновился состав, но «драконы» живут в таком режиме все время. Летом португальцы выручили 88 миллионов евро на продажах, и это еще крохи. Потратили, правда, тоже солидно. Среди приобретений — Зе Луиш. Нападающего «Спартака» ждали в основе на матч со знакомым клубом, но главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау отдал предпочтение паре Тикинью — Марега. Последний создал первый голевой момент в матче — ускользнул за спину Спаича на 12-й минуте и пробил в незащищенный дальний угол. К счастью — не попал.

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«Порту» больше контролировал мяч, чаще бил и вообще был похож на опытную команду. Неслучайно Консейсау на предматчевой пресс-конференции заметил: «Порту» должен быть там, где заслуживает — в групповом турнире Лиги чемпионов. Классическая игра мускулами, на которую «драконы» имеют полное право. Поэтому и матч «Порту» проводил с позиции силы. Еще до перерыва гости могли забить, но будто бы находились в энергосберегающем режиме (это первая официальная игра в сезоне для них). Из опасных моментов можно отметить лишь упомянутый проход Мареги, удар Короны в руки Сафонова и опасный прострел Алекса Теллеса перед перерывом — Камболов не позволил мячу добраться до Тикинью.

«Краснодар» без мяча чувствовал себя некомфортно, но Мурад Мусаев явно готовил команду к этому.

Кстати, ни он, ни Консейсау в технической зоне не находились. У тренера «Краснодара» нет необходимой лицензии, на что УЕФА указал еще в июле, а его коллега из «Порту» дисквалифицирован на один матч — на последнюю еврокубковую игру прошлого сезона с «Ливерпулем» команда поздно вышла из раздевалки, а в этом случае наказание несет главный тренер.

Результативная замена

За первый тайм «Краснодар» только однажды был близок к голу. И показательно, что со «стандарта»: Данилу Перейра срубил Кабелла у штрафной, бить вызвался Берг, но исполнил удар отвратительно — мяч улетел на трибуны. Прессинг у кубанцев работал вяло, но и «Порту» не стремился открыть счет. Отсюда — низкая зрелищность.

Игра во многом напоминала матч «Зенита» с «Краснодаром» — может быть, на чемпионе «быки» даже осмелились тестировать терпеливую тактику. Во втором тайме «Порту» не форсировал игру, хотя без опасных моментов не обошлось — активно вошел в матч Луис Диас, но забить не сумел.

Ближе к концу матча на поле наконец-то появился Зе Луиш.

Что интересно — под свист трибун. А вскоре после этого «Краснодар» создал самый жирный момент в матче — Сулейманов, Петров и Кабелла раскрутили быструю позиционную атаку, но французу не дал забить Марчесин. Это был единственный удар в створ «Краснодара» за 90 минут.

До нулевой ничьей «быки» не дотерпели, хотя могли. Увы, «Порту» принес удачу Зе Луиш — Спаич сфолил на экс-форварде «Спартака» рядом со штрафной, и Сержиу Оливейра положил мяч в верхний угол. В матче с «Зенитом» «Краснодар» не позволил забить Ракицкому со «стандарта» благодаря хитрому приему, но на этот раз рывок Спаича к воротам скорее помешал Сафонову отразить мяч.

0:1 — «Краснодар» неудачно дебютировал в Лиге чемпионов.

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Краснодар
0:1
Первый тайм: 0:0
Порту
Футбол, Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг7.08.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад МусаевСержиу Консейсау
Голы
Сержиу Оливейра89′
Составы команд
39Матвей Сафонов
32Агустин Марчесин
98Сергей Петров
18Вилсон Манафа
6Кристиан Рамирес
13Алекс Теллес
4Александр Мартынович
5Иван Маркано
5Урош Спаич
33Пепе
7Реми Кабелла
22Данилу Перейра
39′
52Тонни Вилена
27Сержиу Оливейра
10Вандерсон Масиэл
11Мусса Марега
77Руслан Камболов
28′72′
17Хесус Корона
64′85′
3Йон Гудни Фьолусон
25Отавиу
33Маркус Берг
62′
8Ромариу Баро
50′55′
9Арикленес да Силва Ари
7Луис Диас
21Юнес Намли
66′
29Франсиску Соарес
74′
93Магомед-Шапи Сулейманов
20Мендеш Андраде Зе Луиш
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
1Голевые моменты2
9Удары (всего)16
3Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
1Угловые5
7Фолы11
8Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяТобиас Штилер(Германия)
Боковой судьяРафаэль Фольтин(Германия)
Боковой судьяКристиан Гиттельманн(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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