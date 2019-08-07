Зе Луиш вышел и похоронил «Краснодар»
Кубанский клуб неудачно дебютировал в Лиге чемпионов — в концовке матча
Кубанский клуб неудачно дебютировал в Лиге чемпионов — в концовке матча
Краснодар ждал этого дня не долго, а невыносимо долго. Раньше местные клубы «Кубань» и «Краснодар» играли только в Лиге Европы, а самый престижный турнир Европы добрался до города только сейчас. Да, это всего лишь третий отборочный раунд, за которым последует еще один — и только потом групповой этап. Но для Краснодара и это — счастье.
Хотя полностью почувствовать себя частью элиты у Краснодара не получилось — знаменитый гимн в предварительных раундах не включают, поэтому «быки» и «драконы» вышли на поле под «Футбольный марш» Блантера. Традиционных нашивок с мячами в звездах на рукавах футболок команд тоже не было.
Но состав у «Краснодара» был еврокубковый. Сразу восемь иностранцев, включая белоруса Мартыновича, в основе — такая команда в лимит
«Быки» и лично Сергей Галицкий мечтали о Лиге чемпионов. Но вряд ли владелец «Краснодара» обрадовался итогам жеребьевки отборочного раунда — российскому клубу достался самый мощный из всех возможных соперников. «Порту» в последний раз не выступал на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2010/11, но тогда выиграл Лигу Европы. Это великий клуб со 126-летней историей, который дважды становился лучшим в Европе. Звучит все это страшно.
У «Порту» тоже сильно обновился состав, но «драконы» живут в таком режиме все время. Летом португальцы выручили 88 миллионов евро на продажах, и это еще крохи. Потратили, правда, тоже солидно. Среди приобретений — Зе Луиш. Нападающего «Спартака» ждали в основе на матч со знакомым клубом, но главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау отдал предпочтение паре Тикинью — Марега. Последний создал первый голевой момент в матче — ускользнул за спину Спаича на 12-й минуте и пробил в незащищенный дальний угол. К счастью — не попал.
«Порту» больше контролировал мяч, чаще бил и вообще был похож на опытную команду. Неслучайно Консейсау на предматчевой
Кстати, ни он, ни Консейсау в технической зоне не находились. У тренера «Краснодара» нет необходимой лицензии, на что УЕФА указал еще в июле, а его коллега из «Порту» дисквалифицирован на один матч — на последнюю еврокубковую игру прошлого сезона с «Ливерпулем» команда поздно вышла из раздевалки, а в этом случае наказание несет главный тренер.
За первый тайм «Краснодар» только однажды был близок к голу. И показательно, что со «стандарта»: Данилу Перейра срубил Кабелла у штрафной, бить вызвался Берг, но исполнил удар отвратительно — мяч улетел на трибуны. Прессинг у кубанцев работал вяло, но и «Порту» не стремился открыть счет. Отсюда — низкая зрелищность.
Игра во многом напоминала матч «Зенита» с «Краснодаром» — может быть, на чемпионе «быки» даже осмелились тестировать терпеливую тактику. Во втором тайме «Порту» не форсировал игру, хотя без опасных моментов не обошлось — активно вошел в матч Луис Диас, но забить не сумел.
Что интересно — под свист трибун. А вскоре после этого «Краснодар» создал самый жирный момент в матче — Сулейманов, Петров и Кабелла раскрутили быструю позиционную атаку, но французу не дал забить Марчесин. Это был единственный удар в створ «Краснодара» за 90 минут.
До нулевой ничьей «быки» не дотерпели, хотя могли. Увы, «Порту» принес удачу Зе Луиш — Спаич сфолил на
0:1 — «Краснодар» неудачно дебютировал в Лиге чемпионов.
|Мурад Мусаев
|Сержиу Консейсау
|Сержиу Оливейра
|89′
|39
|Матвей Сафонов
|32
|Агустин Марчесин
|98
|Сергей Петров
|18
|Вилсон Манафа
|6
|Кристиан Рамирес
|13
|Алекс Теллес
|4
|Александр Мартынович
|5
|Иван Маркано
|5
|Урош Спаич
|33
|Пепе
|7
|Реми Кабелла
|22
|Данилу Перейра
39′
|52
|Тонни Вилена
|27
|Сержиу Оливейра
|10
|Вандерсон Масиэл
|11
|Мусса Марега
|77
|Руслан Камболов
28′72′
|17
|Хесус Корона
64′85′
|3
|Йон Гудни Фьолусон
|25
|Отавиу
|33
|Маркус Берг
62′
|8
|Ромариу Баро
50′55′
|9
|Арикленес да Силва Ари
|7
|Луис Диас
|21
|Юнес Намли
66′
|29
|Франсиску Соарес
74′
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
|20
|Мендеш Андраде Зе Луиш
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|2
|9
|Удары (всего)
|16
|3
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|5
|7
|Фолы
|11
|8
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Тобиас Штилер(Германия)
|Боковой судья
|Рафаэль Фольтин(Германия)
|Боковой судья
|Кристиан Гиттельманн(Германия)