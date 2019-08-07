Зе Луиш вышел и похоронил «Краснодар»

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Наконец-то большая Европа

Краснодар ждал этого дня не долго, а невыносимо долго. Раньше местные клубы «Кубань» и «Краснодар» играли только в Лиге Европы, а самый престижный турнир Европы добрался до города только сейчас. Да, это всего лишь третий отборочный раунд, за которым последует еще один — и только потом групповой этап. Но для Краснодара и это — счастье.

Хотя полностью почувствовать себя частью элиты у Краснодара не получилось — знаменитый гимн в предварительных раундах не включают, поэтому «быки» и «драконы» вышли на поле под «Футбольный марш» Блантера. Традиционных нашивок с мячами в звездах на рукавах футболок команд тоже не было.

Но состав у «Краснодара» был еврокубковый. Сразу восемь иностранцев, включая белоруса Мартыновича, в основе — такая команда в лимит премьер-лиги не влезла бы. Впервые в основе черно-зеленых вышел новичок — нападающего сборной Швеции Берга как раз покупали под Лигу чемпионов, и в среду он должен был себя показать. Вилена, Намли, Кабелла — все они тоже пришли в «Краснодар», чтобы прославить его в Европе.

Сразу — в пекло

«Быки» и лично Сергей Галицкий мечтали о Лиге чемпионов. Но вряд ли владелец «Краснодара» обрадовался итогам жеребьевки отборочного раунда — российскому клубу достался самый мощный из всех возможных соперников. «Порту» в последний раз не выступал на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2010/11, но тогда выиграл Лигу Европы. Это великий клуб со 126-летней историей, который дважды становился лучшим в Европе. Звучит все это страшно.

У «Порту» тоже сильно обновился состав, но «драконы» живут в таком режиме все время. Летом португальцы выручили 88 миллионов евро на продажах, и это еще крохи. Потратили, правда, тоже солидно. Среди приобретений — Зе Луиш. Нападающего «Спартака» ждали в основе на матч со знакомым клубом, но главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау отдал предпочтение паре Тикинью — Марега. Последний создал первый голевой момент в матче — ускользнул за спину Спаича на 12-й минуте и пробил в незащищенный дальний угол. К счастью — не попал.

«Порту» больше контролировал мяч, чаще бил и вообще был похож на опытную команду. Неслучайно Консейсау на предматчевой пресс-конференции заметил: «Порту» должен быть там, где заслуживает — в групповом турнире Лиги чемпионов. Классическая игра мускулами, на которую «драконы» имеют полное право. Поэтому и матч «Порту» проводил с позиции силы. Еще до перерыва гости могли забить, но будто бы находились в энергосберегающем режиме (это первая официальная игра в сезоне для них). Из опасных моментов можно отметить лишь упомянутый проход Мареги, удар Короны в руки Сафонова и опасный прострел Алекса Теллеса перед перерывом — Камболов не позволил мячу добраться до Тикинью.

«Краснодар» без мяча чувствовал себя некомфортно, но Мурад Мусаев явно готовил команду к этому.

Кстати, ни он, ни Консейсау в технической зоне не находились. У тренера «Краснодара» нет необходимой лицензии, на что УЕФА указал еще в июле, а его коллега из «Порту» дисквалифицирован на один матч — на последнюю еврокубковую игру прошлого сезона с «Ливерпулем» команда поздно вышла из раздевалки, а в этом случае наказание несет главный тренер.

Результативная замена

За первый тайм «Краснодар» только однажды был близок к голу. И показательно, что со «стандарта»: Данилу Перейра срубил Кабелла у штрафной, бить вызвался Берг, но исполнил удар отвратительно — мяч улетел на трибуны. Прессинг у кубанцев работал вяло, но и «Порту» не стремился открыть счет. Отсюда — низкая зрелищность.

Игра во многом напоминала матч «Зенита» с «Краснодаром» — может быть, на чемпионе «быки» даже осмелились тестировать терпеливую тактику. Во втором тайме «Порту» не форсировал игру, хотя без опасных моментов не обошлось — активно вошел в матч Луис Диас, но забить не сумел.

Ближе к концу матча на поле наконец-то появился Зе Луиш.

Что интересно — под свист трибун. А вскоре после этого «Краснодар» создал самый жирный момент в матче — Сулейманов, Петров и Кабелла раскрутили быструю позиционную атаку, но французу не дал забить Марчесин. Это был единственный удар в створ «Краснодара» за 90 минут.

До нулевой ничьей «быки» не дотерпели, хотя могли. Увы, «Порту» принес удачу Зе Луиш — Спаич сфолил на экс-форварде «Спартака» рядом со штрафной, и Сержиу Оливейра положил мяч в верхний угол. В матче с «Зенитом» «Краснодар» не позволил забить Ракицкому со «стандарта» благодаря хитрому приему, но на этот раз рывок Спаича к воротам скорее помешал Сафонову отразить мяч.

0:1 — «Краснодар» неудачно дебютировал в Лиге чемпионов.