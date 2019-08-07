«Порту» сократил отставание Португалии от России в таблице коэффициентов УЕФА на 0,2 балла
МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Португалия приблизилась к России, которая занимает шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), по итогам первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Краснодаром» и португальским «Порту». Позиция, на которой на данный момент находится Россия, позволит по итогам стартовавшего сезона заявить на сезон-2021/22 шесть клубов в еврокубки — по три в Лигу чемпионов и Лигу Европы.