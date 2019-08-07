Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Марибор
Русенборг
13
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Слован Бр
Дандолк
00
Футбол. Еврокубки
21:00
ЧФР
Селтик
11
Футбол. Еврокубки
21:00
Базель
ЛАСК
12
Футбол. Еврокубки
20:45
Истанбул Башакшехир
Олимпиакос П
01
Футбол. Еврокубки
20:00
Краснодар
Порту
01
Все события
Фоторепортажи
10«Краснодар» проиграл «Порту» в Лиге чемпионов
14ЦСКА — «Локомотив»: ВАР помог армейцам победить
22:40 (мск), источник: ТАСС

«Порту» сократил отставание Португалии от России в таблице коэффициентов УЕФА на 0,2 балла

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Португалия приблизилась к России, которая занимает шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), по итогам первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Краснодаром» и португальским «Порту». Позиция, на которой на данный момент находится Россия, позволит по итогам стартовавшего сезона заявить на сезон-2021/22 шесть клубов в еврокубки — по три в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

В среду «Краснодар» на своем поле уступил «Порту» со счетом 0:1. В результате этого Португалия сократила отставание от России на 0,2 балла. На данный момент суммарный коэффициент России в таблице УЕФА равен 42,216 балла, а Португалии — 40,549 балла.

Ранее выступление в Лиге Европы завершил тульский «Арсенал», который во втором квалификационном раунде по сумме двух встреч уступил азербайджанскому «Нефтчи» (0:1, 0:3), а португальская «Витория» на этой же стадии оказалась сильнее люксембургского «Женесса» (1:0, 4:0).

Читайте также
Зе Луиш вышел и похоронил «Краснодар»

Отставание Португалии от России составляет девять зачетных очков. До старта группового этапа еврокубков Португалия может сократить отставание от России до пяти зачетных очков, если «Порту» обыграет «Краснодар» в ответной игре, в третьем квалификационном раунде Лиги Европы «Брага» и «Витория» выиграют оба матча в противостоянии с датским «Брондбю» и латвийским «Вентспилсом» соответственно, при этом на этой же стадии московский «Спартак» проиграет обе встречи швейцарскому «Туну» (8 и 15 августа).

С группового этапа Лиги чемпионов Россию будут представлять петербургский «Зенит» и московский «Локомотив», а Португалию — лиссабонская «Бенфика». С основной сетки путь в Лиге Европы начнут еще по одному представителю из столиц России и Португалии — ЦСКА и «Спортинг».

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент УЕФА определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 балла. За победу в игре основного этапа — два очка, за ничью — один балл. За выход команды в групповую стадию еврокубков стране начисляются четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов — также четыре балла. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы — по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.

Краснодар
0:1
Первый тайм: 0:0
Порту
Футбол, Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг7.08.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад МусаевСержиу Консейсау
Голы
Сержиу Оливейра89′
Составы команд
39Матвей Сафонов
32Агустин Марчесин
98Сергей Петров
18Вилсон Манафа
6Кристиан Рамирес
13Алекс Теллес
4Александр Мартынович
5Иван Маркано
5Урош Спаич
33Пепе
7Реми Кабелла
22Данилу Перейра
39′
52Тонни Вилена
27Сержиу Оливейра
10Вандерсон Масиэл
11Мусса Марега
77Руслан Камболов
28′72′
17Хесус Корона
64′85′
3Йон Гудни Фьолусон
25Отавиу
33Маркус Берг
62′
8Ромариу Баро
50′55′
9Арикленес да Силва Ари
7Луис Диас
21Юнес Намли
66′
29Франсиску Соарес
74′
93Магомед-Шапи Сулейманов
20Мендеш Андраде Зе Луиш
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
1Голевые моменты2
9Удары (всего)16
3Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
1Угловые5
7Фолы11
8Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяТобиас Штилер(Германия)
Боковой судьяРафаэль Фольтин(Германия)
Боковой судьяКристиан Гиттельманн(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Порту
НовостиМатчиСоставСтатистика
Суперкубок
КомандыКалендарь / результаты
Лига чемпионов
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Лига Европы
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 "Предупредил американца: Если подеремся, то меня будет лечить государство, а ты будешь лечиться за свои деньги"
Сколько зарабатывают "девушки с табличками"
Зе Луиш вышел и похоронил «Краснодар»
Многоходовка. Последний день трансферов в АПЛ сломает вам мозг
«Побеждают не деньги». Кононов – о «Туне» и покупках «Спартака»
Клуб АПЛ даст больше денег за нападающего ЦСКА
СМИ: «Реал» предложил «ПСЖ» 120 млн и Модрича за Неймара
Гол Азара принес мадридскому «Реалу» победу над «Зальцбургом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь