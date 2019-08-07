«Порту» сократил отставание Португалии от России в таблице коэффициентов УЕФА на 0,2 балла

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий

В среду «Краснодар» на своем поле уступил «Порту» со счетом 0:1. В результате этого Португалия сократила отставание от России на 0,2 балла. На данный момент суммарный коэффициент России в таблице УЕФА равен 42,216 балла, а Португалии — 40,549 балла.

Ранее выступление в Лиге Европы завершил тульский «Арсенал», который во втором квалификационном раунде по сумме двух встреч уступил азербайджанскому «Нефтчи» (0:1, 0:3), а португальская «Витория» на этой же стадии оказалась сильнее люксембургского «Женесса» (1:0, 4:0).

Читайте также Зе Луиш вышел и похоронил «Краснодар»

Отставание Португалии от России составляет девять зачетных очков. До старта группового этапа еврокубков Португалия может сократить отставание от России до пяти зачетных очков, если «Порту» обыграет «Краснодар» в ответной игре, в третьем квалификационном раунде Лиги Европы «Брага» и «Витория» выиграют оба матча в противостоянии с датским «Брондбю» и латвийским «Вентспилсом» соответственно, при этом на этой же стадии московский «Спартак» проиграет обе встречи швейцарскому «Туну» (8 и 15 августа).

С группового этапа Лиги чемпионов Россию будут представлять петербургский «Зенит» и московский «Локомотив», а Португалию — лиссабонская «Бенфика». С основной сетки путь в Лиге Европы начнут еще по одному представителю из столиц России и Португалии — ЦСКА и «Спортинг».

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент УЕФА определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 балла. За победу в игре основного этапа — два очка, за ничью — один балл. За выход команды в групповую стадию еврокубков стране начисляются четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов — также четыре балла. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы — по одному очку.