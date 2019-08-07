Канселу стал игроком «Манчестер Сити». Данилу отправился в «Ювентус»

Контракт с 25-летним португальцем рассчитан на шесть лет.

«Ман Сити» выплатят «Ювентусу» 37 миллионов евро в течение 5 лет. В дополнении к денежной сумме англичане отдали Данилу в туринский клуб. 28-летний бразилец подписал с «бьянконери» контракт до 2024 года.