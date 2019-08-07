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7 августа, источник: Спорт-Экспресс

Канселу стал игроком «Манчестер Сити». Данилу отправился в «Ювентус»

Защитник Жоау Канселу перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Сити», а в обратном направлении отправился Данилу​, сообщает официальный сайт горожан.

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Контракт с 25-летним португальцем рассчитан на шесть лет.

«Ман Сити» выплатят «Ювентусу» 37 миллионов евро в течение 5 лет. В дополнении к денежной сумме англичане отдали Данилу в туринский клуб. 28-летний бразилец подписал с «бьянконери» контракт до 2024 года.

В прошлом сезоне Канселу провел 42 матча за «Ювентус», забил один гол и отдал 5 голевых передач. Данилу — 26 игр в составе «горожан» и один мяч.

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