Канселу стал игроком «Манчестер Сити». Данилу отправился в «Ювентус»
Защитник Жоау Канселу перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Сити», а в обратном направлении отправился Данилу, сообщает официальный сайт горожан.
Защитник Жоау Канселу перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Сити», а в обратном направлении отправился Данилу, сообщает официальный сайт горожан.
Контракт с 25-летним португальцем рассчитан на шесть лет.
«Ман Сити» выплатят «Ювентусу» 37 миллионов евро в течение 5 лет. В дополнении к денежной сумме англичане отдали Данилу в туринский клуб. 28-летний бразилец подписал с «бьянконери» контракт до 2024 года.
В прошлом сезоне Канселу провел 42 матча за «Ювентус», забил один гол и отдал 5 голевых передач. Данилу — 26 игр в составе «горожан» и один мяч.