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7 августа, источник: ТАСС

Футболист «Краснодара» Спайич назвал судью Штилера главной звездой матча с «Порту»

КРАСНОДАР, 7 августа. /ТАСС/. Главный арбитр Тобиас Штилер стал главной звездой первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Краснодаром» и португальским «Порту». Таким мнением с журналистами поделился защитник «Краснодара» Урош Спайич.

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В среду «Краснодар» в своем первом матче в Лиге чемпионов уступил «Порту» на своем поле со счетом 0:1. Споры вызвал эпизод, когда полузащитник хозяев Вандерсон попал мячом в руку защитника «Порту» Ивана Маркано, но Штилер не назначил пенальти. Автором гола на 89-й минуте стал полузащитник гостей Сержиу Оливейра, который реализовал штрафной. Фол, зафиксированный в этом моменте, показался игрокам хозяев спорным.

«Этот матч должен был закончиться вничью, жалко, мы играли хорошо, но плохо, когда судья становится главной звездой на поле. Думаю, он должен был назначать пенальти в нашу пользу, я не знаю, как он смотрел, а потом в в конце игры он дает штрафной, думаю, контакта не было. Это тяжело для нас, мы сделали все, что смогли, показали, что можем играть с таким соперником», — заявил Спайич.

Ответная встреча пройдет 13 августа в Порту. «Мы будем делать все, что возможно во второй игре, посмотрим, что будет. Это сильный соперник, но у нас в запасе игра», — добавил футболист.

Победитель противостояния в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов встретится с лучшим из пары «Истанбул» (Турция) — «Олимпиакос» (Греция). В первом матче греческий клуб победил в гостях — 1:0.

Краснодар
0:1
Первый тайм: 0:0
Порту
Футбол, Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг7.08.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад МусаевСержиу Консейсау
Голы
Сержиу Оливейра89′
Составы команд
39Матвей Сафонов
32Агустин Марчесин
98Сергей Петров
18Вилсон Манафа
6Кристиан Рамирес
13Алекс Теллес
4Александр Мартынович
5Иван Маркано
5Урош Спаич
33Пепе
7Реми Кабелла
22Данилу Перейра
39′
52Тонни Вилена
27Сержиу Оливейра
10Вандерсон Масиэл
11Мусса Марега
77Руслан Камболов
28′72′
17Хесус Корона
64′85′
3Йон Гудни Фьолусон
25Отавиу
33Маркус Берг
62′
8Ромариу Баро
50′55′
9Арикленес да Силва Ари
7Луис Диас
21Юнес Намли
66′
29Франсиску Соарес
74′
93Магомед-Шапи Сулейманов
20Мендеш Андраде Зе Луиш
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
1Голевые моменты2
9Удары (всего)16
3Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
1Угловые5
7Фолы11
8Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяТобиас Штилер(Германия)
Боковой судьяРафаэль Фольтин(Германия)
Боковой судьяКристиан Гиттельманн(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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