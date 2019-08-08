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00:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гвардьола-лайт. Что нужно знать о «Туне»

Бояться «Спартаку» не нужно, но и недооценивать соперника не стоит.

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Источник: Спорт-Экспресс

Как выступали в этом сезоне

В чемпионате Швейцарии сыграно три тура, так что в этом смысле «Тун» находится со «Спартаком» примерно в равных условиях. У «Туна» — две ничьих и поражение. Как итог — 8-е место в турнирной таблице при 10 участниках.

Начал «Тун» с домашней ничьей с «Ксамаксом». Проигрывал 0:2 к 52-й минуте, затем соперник остался вдевятером (!) и хозяева ушли от поражения — 2:2. Далее была гостевая ничья с «Лугано» — 0:0. И, наконец, домашнее поражение от гегемона швейцарского футбола последних полутора десятков лет «Базеля» — 2:3. Матч получился веселым — «Тун» вел в счете, отыгрывался, но в концовке все же пропустил решающий гол.

Между играми со «Спартаком» у «Туна» будет выездная встреча с «Люцерном», идущим в таблице на 5-м месте.

Как играют

В матчах с «Ксамаксом» и «Базелем» главный тренер «Туна» Марк Шнайдер (он, кстати, родился в этом городе, так что клуб для него во всех смыслах не чужой), выстраивал свою команду по схеме 4−4−2, а в игре с «Лугано» — 4−3−3.

«Тун» любит контролировать мяч. Во встрече с «Ксамаксом» он делал это 67 процентов времени (680 передач, 87 процентов точных), хотя тут нужно учитывать, что с 73-й минуты соперник играл в меньшинстве, а с 79-й и вовсе вдевятером. С «Лугано» — 56 процентов времени (610 передач, 87 процентов точных). И только в матче с «Базелем» владение было на стороне соперника — 45 на 55 процентов (у «Туна» 418 передач, 80 процентов точных). Для сравнения — «Спартак» ни в одном из своих матчей не делал больше 600 передач. Максимум — 593 против «Тамбова» (против «Сочи» было 591, в обоюдоострой игре против «Ростова» — 413).

В воздух мяч «Тун» старается без особой надобности не поднимать. Например, в матче против «Базеля» (а он представляется наиболее релевантным еще и потому, что «Базель» наиболее сопоставим со «Спартаком») было 39 верховых единоборств. Для сравнения, в играх с участием красно-белых минимальный показатель — 40 верховых дуэлей.

Понятно, что речь не идет о прямо-таки Гвардьола-стайл, но бездумно вперед мяч команда не пуляет, если только нет свободной зоны и хорошего открывания в нее. И против статусного соперника, коим является «Базель», на своем поле в оборону не садится, стараясь играть на встречных курсах. Более того, «Базель» в той встрече провел даже больше контратак, чем «Тун» — 21 против 14 (по этому показателю команда Шнайдера вообще уступила во всех трех матчах национального чемпионата). «Спартаку» нужно это учитывать.

В позиционных атаках фланговые атакующие игроки «Туна» располагаются довольно высоко и широко, стараясь растянуть оборону соперника и создать свободное пространство в центре, которое использует либо подключающийся центральный хавбек, либо оттягивающийся назад один из нападающих. При этом они всегда готовы к приему мяча, после чего идет его доставка в штрафную, где его всегда готовы принять один-два игрока.

Как забивали и пропускали

Из четырех забитых голов в этом сезоне два «Тун» провел после подач со «стандартов», один — с пенальти, и еще один после позиционной атаки и удачного рикошета.

Пропускал «Тун» следующим образом: один мяч с пенальти, один после неудачного прессинга и быстрой контратаки, один после подачи со «стандарта» и ошибки на выходе вратаря и еще два — после позиционных атак и последующих передач с фланга в штрафную.

Центральные защитники «Туна» Зуттер и Гельми хороши в верховой борьбе, особенно Гельми, рост которого 188 сантиметров. При этом в плане выбора позиции и решений оба далеко не безгрешны. Тот же «Базель» два своих гола забил после фланговых передач в штрафную.

Зуттер и Гельми держали одного игрока, тогда как за спинами у них образовалась свободная зона, куда ворвался Фрай, замкнувший подачу с фланга. А во время другой голевой комбинации «Базеля» при подаче с фланга три игрока «Туна» опекали двух соперников, но Штокер все равно изловчился и подстроился под скидку с дальней штанги.

Другой момент — прессинг «Туна», который не всегда бывает удачным и слаженным. Например, «Ксамакс» один из своих голов забил именно так. «Тун» вроде бы запер соперника боковым прессингом у линии поля, но игроки «Ксамакса» выбрались из ловушки и убежали в контратаку «3 в 3», которую спокойно реализовали.

Этим же приемом пользовались футболисты «Лугано». Они выманивали соперников на себя, после чего отправляли мяч в свободные зоны, который успешно заполняли. Другое дело, что уровень индивидуального мастерства не позволил воплотить эти моменты в голы.

На кого обратить внимание

Во-первых, Кастроман, имеющий двойное, испано-швейцарское гражданство. Небольшого роста хавбек (175 сантиметров) — главная движущая сила атак «Туна». 24-летний хавбек универсален — может сыграть и на фланге, и в центре поля, и второго нападающего. К позиции он привязан только номинально, перемещаясь по всему полю.

Через Кастромана идут почти все атаки швейцарского клуба. Он здорово двигается и открывается, получая мяч между оборонительными линиями соперника. Дальше может как продолжить комбинацию, так и угрожать воротам сам. При этом Кастроман не тушуется в борьбе (55 процентов выигранных единоборств, что для его амплуа и габаритов — приличный показатель) и, если надо, идет в отбор.

Во-вторых, Рапп. Это — классический центрфорвард. Рослый (193 сантиметра) и статный, он, как несложно догадаться, хорош в воздухе. Периодически при выходе из обороны «Тун» использует 26-летнего игрока как «столба». При этом Рапп достаточно быстр и подвижен. Когда есть возможность, может и пробежаться с мячом, хотя атаковать предпочитает в основном из штрафной. Из заметных минусов — «одноногость». Форвард — ярко выраженный правша.

В этом сезоне Рапп забил два гола. Оба — головой после навесов со «стандартов». Они похожи — в обоих случаях форвард разбегался и выпрыгивал в зоне между 11-метровой отметкой и линией площади ворот, прямо в центре штрафной. Задача подающего — доставить мяч в эту точку. ​.

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