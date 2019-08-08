Борисовский БАТЭ и солигорский «Шахтер» проведут первые матчи 3-го круга квалификации Лиги Европы

Источник: AFP 2019

Борисовский БАТЭ в Зенице встретится с чемпионами Боснии и Герцеговины футболистами «Сараево». Игру на поле стадиона «Билино Поле», которая начнется в 20.45 по белорусскому времени, будет судить бригада арбитров из Бельгии во главе с Александром Буко. Белорусские любители спорта смогут увидеть прямую трансляцию матча на телеканале «Беларусь 5».

Футбол Лига Европы 2019/2020 3-й отборочный раунд, 8.08.2019, 20:45 Сараево - БАТЭ -

Ответная игра пройдет 15 августа на поле «Борисов-Арены». Победитель двухматчевого противостояния белорусского и боснийского чемпионов поспорит за выход в групповой этап Лиги Европы с лучшей командой пары «Астана» (Казахстан) — «Валетта» (Мальта).

Солигорский «Шахтер» свой стартовый поединок 3-го круга квалификации ЛЕ против итальянского «Торино» начнет в 22.00 на поле туринского «Стадио Олимпико». Этот матч будет судить бригада польских арбитров, которую возглавит Даниель Стефански.