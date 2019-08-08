Текущие события
Футбол. Еврокубки
17:00
Астана
Валлетта
Футбол. Еврокубки
18:30
АЕК Л
Гент
Футбол. Еврокубки
19:00
Пюник
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Еврокубки
19:00
Спарта П
Трабзонспор
Футбол. Еврокубки
19:15
Университатя Кр
АЕК
Футбол. Еврокубки
19:30
Бреннбю
Брага
Футбол. Еврокубки
19:45
Вентспилс
Витория Гимарайнш
Футбол. Еврокубки
20:00
Шериф
АИК
Футбол. Еврокубки
20:00
Мольде
Арис
Футбол. Еврокубки
20:00
Тун
Спартак
Футбол. Еврокубки
20:00
Мариуполь
АЗ
Футбол. Еврокубки
20:00
Хеугесунн
ПСВ
Футбол. Еврокубки
20:00
Мальме
Зриньски
Футбол. Еврокубки
20:00
Нефтчи
Бней-Иегуда
Футбол. Еврокубки
20:30
Маккаби Тель-Авив
Судува
Футбол. Еврокубки
20:30
Лудогорец
ТНС
Футбол. Еврокубки
20:30
Антверпен
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
20:30
Фейеноорд
Динамо Тб
Футбол. Еврокубки
20:30
Локомотив Пл
Страсбур
Футбол. Еврокубки
20:30
ЦСКА Сф
Заря Лг
Футбол. Еврокубки
20:45
Сараево
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
21:00
Дюделанж
Нымме Калью
Футбол. Еврокубки
21:00
Норчепинг
Хапоэль Беэр-Шева
Футбол. Еврокубки
21:00
Мидтьюлланн
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
21:00
Риека
Абердин
Футбол. Еврокубки
21:30
Аустрия В
Аполлон
Футбол. Еврокубки
21:30
Стяуа
Млада-Болеслав
Футбол. Еврокубки
21:30
Вадуц
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
22:00
Торино
Шахтер С
Футбол. Еврокубки
22:00
Легия
Атромитос А
Футбол. Еврокубки
22:00
Партизан
Йени Малатьяспор
Футбол. Еврокубки
22:00
Люцерн
Эспаньол
Все события
Фоторепортажи
10ФернандOFF. Еще один чемпион России ушел из «Спартака»
13Первая ракетка России: как она выглядит вне корта
10:18 (мск), источник: БЕЛТА

Борисовский БАТЭ и солигорский «Шахтер» проведут первые матчи 3-го круга квалификации Лиги Европы

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два белорусских клуба проведут сегодня первые матчи 3-го квалификационного раунда футбольной Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: AFP 2019

Борисовский БАТЭ в Зенице встретится с чемпионами Боснии и Герцеговины футболистами «Сараево». Игру на поле стадиона «Билино Поле», которая начнется в 20.45 по белорусскому времени, будет судить бригада арбитров из Бельгии во главе с Александром Буко. Белорусские любители спорта смогут увидеть прямую трансляцию матча на телеканале «Беларусь 5».

Футбол

Лига Европы 2019/2020
3-й отборочный раунд, 8.08.2019, 20:45

Сараево-БАТЭ-

Ответная игра пройдет 15 августа на поле «Борисов-Арены». Победитель двухматчевого противостояния белорусского и боснийского чемпионов поспорит за выход в групповой этап Лиги Европы с лучшей командой пары «Астана» (Казахстан) — «Валетта» (Мальта).

Солигорский «Шахтер» свой стартовый поединок 3-го круга квалификации ЛЕ против итальянского «Торино» начнет в 22.00 на поле туринского «Стадио Олимпико». Этот матч будет судить бригада польских арбитров, которую возглавит Даниель Стефански.

Ответный поединок за выход в плей-офф квалификации ЛЕ футболисты «Шахтера» проведут 15 августа на поле минского стадиона «Динамо». В случае успеха в играх с итальянским клубом подопечные Сергея Ташуева встретятся с победителем матчей между армянским «Пюником» и английским «Вулверхэмптоном».

БАТЭ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сараево
НовостиМатчиСоставСтатистика
Шахтер С
НовостиМатчиСоставСтатистика
Торино
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Гороскоп на август 2019 года
Известная актриса ждет ребенка
«Реал» вступил с ПСЖ в активные переговоры по Неймару
«Спартаку» предрекли психологические проблемы в матче с «Туном»
СМИ: ЦСКА отказался продавать нападающего в клуб АПЛ
Игрок сборной Бразилии наказан за погром
«Барселона» обыграла «Наполи» в товарищеском матче в США
«Ред Булл» или новая команда: куда может перейти Квят
Второй мельдоний? Экдистерон - потенциальная проблема спорта РФ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь