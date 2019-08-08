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11:02 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» внесла новичка-легионера в заявку на Лигу Европы

Футбольный клуб «Астана» внес новичка Жарко Томашевича в заявку команды на участие в Лиге Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Официально о переходе 29-летнего защитника сборной Черногории «Астана» объявила 3 августа. Томашевич перешел в столичный клуб на правах свободного агента.

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Трансферная стоимость игрока на Transfermarkt.de составляет 1,2 миллиона евро.

В составе столичного клуба черногорец призван заменить Марина Аничича. 29-летний защитник перешел в турецкий «Коньяспор».

Напомним, что сегодня, 8 августа, подопечные Романа Григорчука проведут первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы против мальтийской «Валлетты».

Игра пройдет на «Астана Арене» и начнется в 20:00 столичного времени.

Ответная игра состоится 15 августа на поле «Валлетты».

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