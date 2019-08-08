«Астана» внесла новичка-легионера в заявку на Лигу Европы
Футбольный клуб «Астана» внес новичка Жарко Томашевича в заявку команды на участие в Лиге Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Футбольный клуб «Астана» внес новичка Жарко Томашевича в заявку команды на участие в Лиге Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Официально о переходе 29-летнего защитника сборной Черногории «Астана» объявила 3 августа. Томашевич перешел в столичный клуб на правах свободного агента.
Трансферная стоимость игрока на Transfermarkt.de составляет 1,2 миллиона евро.
В составе столичного клуба черногорец призван заменить Марина Аничича. 29-летний защитник перешел в турецкий «Коньяспор».
Напомним, что сегодня, 8 августа, подопечные Романа Григорчука проведут первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы против мальтийской «Валлетты».
Игра пройдет на «Астана Арене» и начнется в 20:00 столичного времени.
Ответная игра состоится 15 августа на поле «Валлетты».