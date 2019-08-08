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11:13 (мск), источник: Vesti.kz

Когда нужен задел. Превью к первому матчу Лиги Европы «Астана» — «Валлетта»

Сегодня, 8 августа, «Астана» на своем поле сыграет с мальтийской «Валлеттой» в рамках третьего отборочного раунда Лиги Европы. Казахстанскому клубу необходимо сделать соответствующий задел, чтобы со спокойной душой отправиться на ответный матч, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Впрочем, у хозяев есть все, чтобы убедительно победить в ближайшем матче. Это и игровой тонус, это и искусственное поле, на котором им более привычно играть, это и проблемы у соперника с составом (шутка ли — потерять четырех игроков из-за травм), это и более высокое индивидуальное мастерство казахстанской команды, в которой есть лидеры в каждой линии. Ну и что немаловажно, есть свои «решалы» вроде Марина Томасова. Как известно, хорват сделал необходимую разницу в двухраундовом противостоянии с андоррской «Санта-Коломой».

Футбол

Лига Европы 2019/2020
3-й отборочный раунд, 8.08.2019, 17:00

Астана-Валлетта-

Для «Астаны» все сложится удачно, если с соответствующим настроем подойдет ко встрече. Все же мальтийцев не стоит недооценивать, да они не такие опытные еврокубковые бойцы, но среди них есть и заслуживающие внимания легионеры — доминиканский защитник Энми Бельтре, нигерийский нападающий Кирин Нвоко, бразильский вингер Юри, итальянские форварды Кевин Тулимьери и Марио Фонтанелла. Поэтому было бы наивно полагать, что казахстанского чемпиона ожидает легкая прогулка.

Тем более «Валлетта» — чемпион Мальты, и «золото» завоевала в непростой борьбе с командой «Хибернианс», которую опередила в чемпионской гонке лишь по лучшей разнице мячей при одинаковом количестве набранных очков (по 58).

Как известно, «Валлетта» и «Астана» начинали еврокубковый путь в Лиге чемпионов. В первом квалификационном раунде мальтийцы обыграли люксембургский «Дюделанж» (2:2, 1:1), а во втором проиграли венгерскому «Ференцварошу» (1:3, 1:1) и вылетели в Лигу Европы.

«Астана» в первом раунде уступила румынскому клубу ЧФР (1:0, 1:3). Хотя реализуй Рангело Янга свой момент в конце ответного матча, казахстанский клуб мог бы продолжить свое выступление в ЛЧ, но в итоге отправился играть в ЛЕ, где во втором раунде, как было замечено выше, не без труда прошел «Санта-Колому» (0:0, 4:1).

Отметим и тот факт, что «Валлетта» не уходит без забитых мячей в последних десяти матчах. Так что «Астане» ни в коем случае нельзя терять концентрацию до самого финального свистка.

Прежде команды не встречались между собой. В клубном же рейтинге УЕФА «Астана» занимает 57-е место, «Валлетта» — 236-е.

Общая стоимость игроков «Астаны» оценивается в 24,83 миллиона евро, состав «Валлетты» — в 3,3 миллиона евро.

Игру обслужит российская бригада судей во главе с Владиславом Безбородовым, игры с участием казахстанских клубов он не проводил, тогда работал главным арбитром на матче сборных Казахстана и Дании (1:3) в рамках отборочного цикл ЧМ-2018.

Матч «Астана» — «Валлетта» начнется в 20:00 по столичному времени.

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