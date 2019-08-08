Тихонов: «Спартаку» в матче против «Туна» может помешать лишь психологическое состояние

Источник: РИА "Новости"

Первый матч против «Туна» «Спартак» проведет 8 августа в Швейцарии. Начало игры — 20:00 мск. Ответная игра состоится 15 августа в Москве.

«Единственное, что может помешать “Спартаку”, — это психологическое состояние, потому что команда почти не выигрывает (в четырех турах чемпионата России красно-белые одержали одну победу, два раза сыграли вничью и потерпели поражение — прим. ТАСС), — сказал Тихонов. — Были моменты, отрезки игры, глядя на которые хочется верить, что все будет хорошо. Олег Кононов уже играл в еврокубках, я работал с ним (с 2014 по 2016 год Тихонов входил в тренерский штаб Кононова в “Краснодаре”), знаю, что для уверенности тренеру и команде нужно несколько раз победить. Надеюсь, что “Спартак” первый матч с “Туном” хотя бы не проиграет».

Футбол Лига Европы 2019/2020 3-й отборочный раунд, 8.08.2019, 20:00 Тун - Спартак -

На предматчевой пресс-конференции главный тренер швейцарской команды Марк Шнайдер заявил, что команда хочет выйти в групповую стадию Лиги Европы, тогда как возглавляющий «Спартак» Кононов высказался более осторожно, назвав соперников по предстоящей игре равными командами.

«Любой тренер верит в свою команду и говорит, что будет играть на победу — у Шнайдера домашняя игра, ему нужно выигрывать дома, чтобы ехать в Россию на выездной матч более уверенным, поэтому он так говорит, — отметил специалист. — Для “Спартака” главное — не проиграть первую игру. Мы все понимаем, что психологический фон вокруг команды не очень хороший и, наверное, Кононов перестраховывается. Кто-то из тренеров делает так, а кто-то наоборот — в наглую говорит, что едем побеждать».

«Не стал бы говорить, что Кононов стелет соломку. Он практически каждый год играл в Лиге Европы, когда работал в “Краснодаре”. У него есть определенный опыт. Шансы на выход в следующий раунд равные, также как у “Краснодара” (российский клуб в среду на своем поле проиграл португальскому “Порту” в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов), будем надеяться на то, что “Спартак” выиграет и пройдет дальше», — резюмировал Тихонов.

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