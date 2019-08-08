Тренер «Валлетты» рассказал о своих опасениях перед первым матчем с «Астаной» в Лиге Европы

«Мы подходим к матчу с позитивным настроем. Я воодушевлен выступлением своей команды в Европе в этом сезоне, где мы показали, что способны противостоять сильным оппонентам, и я не сомневаюсь, что если мы сыграем в свою силу, то сможем добиться нужно результата в Казахстане. “Астана” не показывает тот уровень, который у нее был в предыдущие годы. Это было видно по игре “Санта-Коломой” в Андорре, где она столкнулась с некоторыми трудностями, поэтому, надеюсь, мы сможем сделать невозможное возможным», — рассказал Абдилла.

Футбол Лига Европы 2019/2020 3-й отборочный раунд, 8.08.2019, 17:00 Астана - Валлетта -

Тренера «Валлетты» обнадеживает тот фактор, что его команда в этом еврокубковом сезоне не уходит с поля без забитых мячей.

«Для нас очень важно, чтобы мы попытались забить хотя бы один гол на выезде, поскольку это помогло бы нам перед ответным матчем. Основная наша цель состоит в том, чтобы мы не проиграли. Ранее нам удавалось забивать “Дюделанжу” и “Ференцварошу”, и важно будет сделать то же самое в матче против чемпиона Казахстана. Наш секрет в том, что игроки верят в свои силы. Надеюсь, они выйдут на поле с позитивным настроем и смогут создать проблемы “Астане”», — отметил он.

Абдилла также рассказал о своих опасениях.

«Меня немного беспокоит, смогут ли мои игроки полностью восстановиться после 17-часовой поездки в Казахстан. Очень мало времени было на восстановление и адаптацию к другому часовому поясу. Но мы должны справиться с этими проблемами и мыслить позитивно. Сила “Астаны” — в организованной игре. Ее игроки окажутся в гораздо более лучшем физическом положении, так как в своем чемпионате они отыграли уже 21 матч. С функциональной точки зрения хозяева будут иметь преимущество. Мы должны быть осторожны, и нам следует закрыть фланги, где у соперника есть быстрые вингеры, всегда создающие возможности для своего центрального нападающего. Их команда в основном состоит из быстрых и техничных игроков. Но у них тоже есть минусы, особенно в обороне. Следовательно, мы должны максимально использовать шансы, которые нам выпадут в этом матче. Это будет сложный поединок, но мы готовы к этому вызову», — подытожил Абдилла.