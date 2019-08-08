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16:48 (мск), источник: ТАСС

Месси, Роналду и Мане претендуют на звание лучшего нападающего Лиги чемпионов — 2018/19

ТАСС, 8 августа. Аргентинский футболист испанской «Барселоны» Лионель Месси и португальский форвард итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду вошли в число претендентов на звание лучшего нападающего прошедшего сезона Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Также на звание лучшего форварда претендует сенегалец Садио Мане из английского «Ливерпуля».

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Номинантами на звание лучшего полузащитника стали голландец Френки де Йонг («Аякс», ныне — «Барселона») датчанин Кристиан Эриксен («Тоттенхэм», Англия) и англичанин Джордан Хендерсон («Ливерпуль»). На звание лучшего защитника претендуют англичанин Трент Александр-Арнольд («Ливерпуль»), голландец Маттейс де Лигт («Аякс», ныне — «Ювентус») и еще один представитель Нидерландов Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»). На звание лучшего голкипера претендуют бразилец Алиссон («Ливерпуль»), француз Уго Льорис («Тоттенхэм») и немец Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).

Также УЕФА объявил номинантов на звания лучшего игрока Лиги Европы, среди которых француз Оливье Жиру («Челси», Англия), бельгиец Эден Азар («Челси», ныне — «Реал») и серб Лука Йович («Айнтрахт», ныне — «Реал»).

Победители станут известны в ходе жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые пройдут в Монако 29 августа и 30 августа соответственно.

Победу в Лиге чемпионов шестой раз в истории одержал «Ливерпуль», победив в финале «Тоттенхэм» со счетом 2:0, лучшим бомбардиром турнира стал Месси (12 голов). В финале Лиги Европы «Челси» обыграл английский «Арсенал» со счетом 4:1, лучшим бомбардиром турнира стал Жиру, на счету которого 11 голов.

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