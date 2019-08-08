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21:27 (мск), источник: Prosports.kz

«Астана» уничтожила «Валлетту». Сигурьонссон — в огне

Чемпионы КПЛ легко сломили соперников на домашней арене.

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Источник: Prosports.kz

Proposrts.kz рассказывает о матче, в котором «столичный» клуб наконец показал яркую и уверенную игру в рамках Лиги Европы.

«Астана» выглядела блекло в играх с ЧФР и едва не напугала болельщиков матчами против «Санта-Коломы», поэтому продемонстрировать силу было попросту необходимо. Соперник был подходящий — «Валлетту» считали подарком жребия и трамплином в плей-офф Лиги Европы. К счастью, так оно и оказалось.

Если к ответному матчу с андоррцами «столичные» подходили в прекрасном настроении, уничтожив «Тараз» со счетом 4:0, то сегодня еврокубковый настрой мог быть сбит из-за минимального и обидного поражения «Шахтеру». Но Роман Григорчук своими 4−4−2 дал всем понять, что он и его подопечные собираются много атаковать и идти вперед. Подобная агрессивная схема, подразумевающая агрессивный гейм-план, была использована в предыдущих матчах с «Санта-Коломой». Рунар Сигурйонссон расположился на левой бровке в полузащите, Логвиненко и Маевский в центре, а справа орудовал Ротариу. В центре нападения за мячи должны были цепляться Янга и Мубеле.

Рунар Мар Сигурьонссон забил в этой еврокубковой кампании уже дважды, и по словам самого исландца, ему очень хотелось продолжить помогать своей команде. Уже на седьмой минуте тройца Шомко-Логвиненко-Мубеле сыграла в стеночку и открыла гигантское пространство на чужой половине поля, а подхвативший мяч Дарин Ротариу прострелил в штрафную аккурат на Рунара. Полузащитник изящно пробил своей левой в противоход голкиперу и открыл счет на табло.

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Еще через семь минут Ротариу заработал штрафной на левом фланге. К мячу подошел все тот же Сигурьонссон. Подача пришлась прямо на голову Юрия Логвиненко, который расстрелял ворота в упор. 2:0, и химия между исландским и казахстанским полузащитниками только увеличивается с каждой новой совместной игрой.

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Но и это был не конец. Еще до перерыва счет стал разгромным. Дмитрий Шомко вбрасывал мяч из-за боковой линии, и защитники «Валетты» то ли напрочь забыли о Марине Томасове, то ли не вспомнили о правиле отсутствия офсайда при введение мяча руками. Хорват, фееривший матчем ранее (хет-трик «Санта-Коломе»), сблизился с вратарем и перебросил его с острого угла. 3:0, и на этом сомневаться в победителе не приходилось.

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Второй тайм прошел примерно в том же ключе, но украинской коуч наверняка посоветовал игрокам добивать соперника без серьезных жертв в эконом-режиме — травмироваться или чрезмерно устать никому настоятельно не рекомендовалось. Тем не менее, после выхода на поле Сигурьонссон униматься не стал — на его счету первый дубль за «Астану». Дарин Ротариу подхватил мяч во время неудачной верховой перепасовки соперника на левом фланге атаки, пробежал половину поля в одиночку и выкатил второй голевой пас на Рунара. 4:0.

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Правда, далее случилось непредвиденное — «Валлетта» организовала гол и на протяжении 10 минут прижала к воротам хозяев поля. Марио Фонтанелла после серии навесов впечатал мяч в сетку ворот Ненада Эрича, и на кураже мальтийцы решили сокращать отставание перед ответной игрой дома. Но гол престижа на 67-й минуте и небольшой штурм — последнее, на что их хватило. Физические кондиции были далеки от идеальных, а вот «Астана» вовсе не собиралась выключаться. В качестве наказания очередной гол в этом матче на свой счет записал Рангело Янга. Помочь ему сделать это удалось Марину Томасову, который выдал невероятно крученный и точный пас с правого края.

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5:1, и теперь «столичных» ожидает спокойная ответка. Безусловно, в футболе бывает всякое, но сегодня была продемонстрирована разница в уровне. Теперь интересно посмотреть на то, какие же интересные шаги предпримет Роман Григорчук через неделю, так как при таком гандикапе не грех поэкспериментировать и обкатать новичков.

Астана
5:1
Первый тайм: 3:0
Валлетта
Футбол, Лига Европы, 3-й отборочный раунд8.08.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Astana Arena
Главные тренеры
Роман Григорчук
Голы
Рунар Маур Сигюрьенссон8′
Марио Фонтанелла67′
Юрий Логвиненко15′
Марин Томасов35′
Рунар Маур Сигюрьенссон57′
Рангело Янга80′
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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