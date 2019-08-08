«Астана» уничтожила «Валлетту». Сигурьонссон — в огне
Чемпионы КПЛ легко сломили соперников на домашней арене.
Чемпионы КПЛ легко сломили соперников на домашней арене.
Proposrts.kz рассказывает о матче, в котором «столичный» клуб наконец показал яркую и уверенную игру в рамках Лиги Европы.
«Астана» выглядела блекло в играх с ЧФР и едва не напугала болельщиков матчами против «Санта-Коломы», поэтому продемонстрировать силу было попросту необходимо. Соперник был подходящий — «Валлетту» считали подарком жребия и трамплином в
Если к ответному матчу с андоррцами «столичные» подходили в прекрасном настроении, уничтожив «Тараз» со счетом 4:0, то сегодня еврокубковый настрой мог быть сбит
Рунар Мар Сигурьонссон забил в этой еврокубковой кампании уже дважды, и по словам самого исландца, ему очень хотелось продолжить помогать своей команде. Уже на седьмой минуте тройца
Еще через семь минут Ротариу заработал штрафной на левом фланге. К мячу подошел все тот же Сигурьонссон. Подача пришлась прямо на голову Юрия Логвиненко, который расстрелял ворота в упор. 2:0, и химия между исландским и казахстанским полузащитниками только увеличивается с каждой новой совместной игрой.
Но и это был не конец. Еще до перерыва счет стал разгромным. Дмитрий Шомко вбрасывал мяч
Второй тайм прошел примерно в том же ключе, но украинской коуч наверняка посоветовал игрокам добивать соперника без серьезных жертв в
Правда, далее случилось непредвиденное — «Валлетта» организовала гол и на протяжении 10 минут прижала к воротам хозяев поля. Марио Фонтанелла после серии навесов впечатал мяч в сетку ворот Ненада Эрича, и на кураже мальтийцы решили сокращать отставание перед ответной игрой дома. Но гол престижа на 67-й минуте и небольшой штурм — последнее, на что их хватило. Физические кондиции были далеки от идеальных, а вот «Астана» вовсе не собиралась выключаться. В качестве наказания очередной гол в этом матче на свой счет записал Рангело Янга. Помочь ему сделать это удалось Марину Томасову, который выдал невероятно крученный и точный пас с правого края.
5:1, и теперь «столичных» ожидает спокойная ответка. Безусловно, в футболе бывает всякое, но сегодня была продемонстрирована разница в уровне. Теперь интересно посмотреть на то, какие же интересные шаги предпримет Роман Григорчук через неделю, так как при таком гандикапе не грех поэкспериментировать и обкатать новичков.
|Роман Григорчук
|Рунар Маур Сигюрьенссон
|8′
|Марио Фонтанелла
|67′
|Юрий Логвиненко
|15′
|Марин Томасов
|35′
|Рунар Маур Сигюрьенссон
|57′
|Рангело Янга
|80′
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)