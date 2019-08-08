«Астана» уничтожила «Валлетту». Сигурьонссон - в огне!

Источник: Prosports.kz

Proposrts.kz рассказывает о матче, в котором «столичный» клуб наконец показал яркую и уверенную игру в рамках Лиги Европы.

«Астана» выглядела блекло в играх с ЧФР и едва не напугала болельщиков матчами против «Санта-Коломы», поэтому продемонстрировать силу было попросту необходимо. Соперник был подходящий — «Валлетту» считали подарком жребия и трамплином в плей-офф Лиги Европы. К счастью, так оно и оказалось.

Если к ответному матчу с андоррцами «столичные» подходили в прекрасном настроении, уничтожив «Тараз» со счетом 4:0, то сегодня еврокубковый настрой мог быть сбит из-за минимального и обидного поражения «Шахтеру». Но Роман Григорчук своими 4−4−2 дал всем понять, что он и его подопечные собираются много атаковать и идти вперед. Подобная агрессивная схема, подразумевающая агрессивный гейм-план, была использована в предыдущих матчах с «Санта-Коломой». Рунар Сигурйонссон расположился на левой бровке в полузащите, Логвиненко и Маевский в центре, а справа орудовал Ротариу. В центре нападения за мячи должны были цепляться Янга и Мубеле.

Рунар Мар Сигурьонссон забил в этой еврокубковой кампании уже дважды, и по словам самого исландца, ему очень хотелось продолжить помогать своей команде. Уже на седьмой минуте тройца Шомко-Логвиненко-Мубеле сыграла в стеночку и открыла гигантское пространство на чужой половине поля, а подхвативший мяч Дарин Ротариу прострелил в штрафную аккурат на Рунара. Полузащитник изящно пробил своей левой в противоход голкиперу и открыл счет на табло.

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Еще через семь минут Ротариу заработал штрафной на левом фланге. К мячу подошел все тот же Сигурьонссон. Подача пришлась прямо на голову Юрия Логвиненко, который расстрелял ворота в упор. 2:0, и химия между исландским и казахстанским полузащитниками только увеличивается с каждой новой совместной игрой.

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Но и это был не конец. Еще до перерыва счет стал разгромным. Дмитрий Шомко вбрасывал мяч из-за боковой линии, и защитники «Валетты» то ли напрочь забыли о Марине Томасове, то ли не вспомнили о правиле отсутствия офсайда при введение мяча руками. Хорват, фееривший матчем ранее (хет-трик «Санта-Коломе»), сблизился с вратарем и перебросил его с острого угла. 3:0, и на этом сомневаться в победителе не приходилось.

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Второй тайм прошел примерно в том же ключе, но украинской коуч наверняка посоветовал игрокам добивать соперника без серьезных жертв в эконом-режиме — травмироваться или чрезмерно устать никому настоятельно не рекомендовалось. Тем не менее, после выхода на поле Сигурьонссон униматься не стал — на его счету первый дубль за «Астану». Дарин Ротариу подхватил мяч во время неудачной верховой перепасовки соперника на левом фланге атаки, пробежал половину поля в одиночку и выкатил второй голевой пас на Рунара. 4:0.

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Правда, далее случилось непредвиденное — «Валлетта» организовала гол и на протяжении 10 минут прижала к воротам хозяев поля. Марио Фонтанелла после серии навесов впечатал мяч в сетку ворот Ненада Эрича, и на кураже мальтийцы решили сокращать отставание перед ответной игрой дома. Но гол престижа на 67-й минуте и небольшой штурм — последнее, на что их хватило. Физические кондиции были далеки от идеальных, а вот «Астана» вовсе не собиралась выключаться. В качестве наказания очередной гол в этом матче на свой счет записал Рангело Янга. Помочь ему сделать это удалось Марину Томасову, который выдал невероятно крученный и точный пас с правого края.

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