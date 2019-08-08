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21:46 (мск), источник: Vesti.kz

«Не назову это пижонством». Григорчук — о разгромной победе «Астаны» в Лиге Европы, ротации и качестве игры

Он объяснил свои замены и решение не выпускать игрока сборной.

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Источник: AFP 2019

Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук после победы над мальтийской «Валлеттой» в Лиге Европы рассказал журналистам, за счет чего клуб разгромил соперника, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра в Нур-Султане завершилась со счетом 5:1. Ответный матч пройдет 15 августа.

— Комментарий положительный. Было то, что должно быть. Сумасшедшая самоотдача. Было неплохое исполнение. Очень и очень хорошая наша игра, — сказал Григорчук. — Команда смотрелась просто солидно. Я понимал, что нужны замены. Ване Маевскому нужен был отдых. Фирмин Мубеле не готов. По таким причинам были замены.

— Будут ли изменения в матче с «Актобе»?
— Она нужна. Есть футболисты, готовые не на 100 процентов. И для тех людей, которые играют постоянно. Сделали это в Караганде, но потеряли очки. Сделаем что такое сделаем и в Актобе.

Были сегодня поучительные вещи. В некоторых эпизодах увидели то, как могло бы быть, если бы мы хорошо играли. Если они не испытывают давление, то хорошо играют в атаке. Серьезно надо выходить на вторую игру.

— Серикжан Мужиков не на том уровне, чтобы играть в еврокубках?
— Мы не делим игроков. Мы надеемся на каждого футболиста. У нас 18 игроков, но на поле может выйти 10 игроков и три на замену.

— Не считаете, что игроки расслабились и допустили пижонство?
— Не назову пижонством, но некая вальяжность была сегодня.

Отметим, что победитель пары «Астана» — «Валлетта» выйдет в раунд плей-офф ЛЕ, где в борьбе за путевку в группу сойдется с сильнейшим в противостоянии между белорусским БАТЭ и боснийским «Сараево».

Астана
5:1
Первый тайм: 3:0
Валлетта
Футбол, Лига Европы, 3-й отборочный раунд8.08.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Astana Arena
Главные тренеры
Роман Григорчук
Голы
Рунар Маур Сигюрьенссон8′
Марио Фонтанелла67′
Юрий Логвиненко15′
Марин Томасов35′
Рунар Маур Сигюрьенссон57′
Рангело Янга80′
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
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