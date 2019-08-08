«Не назову это пижонством». Григорчук — о разгромной победе «Астаны» в Лиге Европы, ротации и качестве игры
Он объяснил свои замены и решение не выпускать игрока сборной.
Он объяснил свои замены и решение не выпускать игрока сборной.
Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук после победы над мальтийской «Валлеттой» в Лиге Европы рассказал журналистам, за счет чего клуб разгромил соперника, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра в
— Комментарий положительный. Было то, что должно быть. Сумасшедшая самоотдача. Было неплохое исполнение. Очень и очень хорошая наша игра, — сказал Григорчук. — Команда смотрелась просто солидно. Я понимал, что нужны замены. Ване Маевскому нужен был отдых. Фирмин Мубеле не готов. По таким причинам были замены.
— Будут ли изменения в матче с «Актобе»?
— Она нужна. Есть футболисты, готовые не на 100 процентов. И для тех людей, которые играют постоянно. Сделали это в Караганде, но потеряли очки. Сделаем что такое сделаем и в Актобе.
Были сегодня поучительные вещи. В некоторых эпизодах увидели то, как могло бы быть, если бы мы хорошо играли. Если они не испытывают давление, то хорошо играют в атаке. Серьезно надо выходить на вторую игру.
— Серикжан Мужиков не на том уровне, чтобы играть в еврокубках?
— Мы не делим игроков. Мы надеемся на каждого футболиста. У нас 18 игроков, но на поле может выйти 10 игроков и три на замену.
— Не считаете, что игроки расслабились и допустили пижонство?
— Не назову пижонством, но некая вальяжность была сегодня.
Отметим, что победитель пары «Астана» — «Валлетта» выйдет в раунд
|Роман Григорчук
|Рунар Маур Сигюрьенссон
|8′
|Марио Фонтанелла
|67′
|Юрий Логвиненко
|15′
|Марин Томасов
|35′
|Рунар Маур Сигюрьенссон
|57′
|Рангело Янга
|80′
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)