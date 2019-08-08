«Спартак» на выезде обыграл «Тун» в квалификации Лиги Европы
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Московский «Спартак» одержал выездную победу над швейцарским «Туном» в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Московский «Спартак» одержал выездную победу над швейцарским «Туном» в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.
Встреча, состоявшаяся в четверг в Туне, завершилась со счетом 3:2 в пользу «красно-белых». В составе победителей дубль оформил Зелимхан Бакаев (29-я и 73-я минуты), еще один гол забил Эсекель Понсе (22). У хозяев отличились Ниас Хефти (52) и Симоне Рапп (59). На 66-й минуте новичок «Спартака» Андре Шюррле не смог реализовать пенальти.
Ответная игра пройдет 15 августа на стадионе «Спартака» в Москве.
|Марк Шнайдер
|Олег Кононов
|Ниас Хефти
|52′
|Эсекиэль Понсе(Резиуан Мирзов)
|21′
|Симоне Рапп(Маттео Тозетти)
|59′
|Зелимхан Бакаев(Джано Ананидзе)
|29′
|Зелимхан Бакаев(Андре Шюррле)
|73′
|Андре Шюррле
|66′
|1
|Гийом Февр
|98
|Александр Максименко
58′
|31
|Штефан Гларнер
|92
|Николай Рассказов
|4
|Мигель Родригеш
|6
|Айртон
|5
|Никки Хавенар
50′
|2
|Самюэль Жиго
90+3′
|7
|Мигель Кастроман
|14
|Георгий Джикия
|29
|Ниас Хефти
|19
|Эсекиэль Понсе
|10
|Басиль Стиллхарт
8′
|7
|Аяз Гулиев
|14
|Рой Гелми
|47
|Роман Зобнин
|13
|Симоне Рапп
|10
|Зелимхан Бакаев
87′
|39
|Свен Йосс
77′
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|37
|Деннис Саланович
|9
|Резиуан Мирзов
72′
|9
|Ридж Мюнси
46′
|88
|Александр Ташаев
|11
|Маттео Тозетти
|49
|Джано Ананидзе
60′
|20
|Андре Шюррле
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|5
|14
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|5
|19
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Ирфан Пельто(Босния и Герцеговина)
|Боковой судья
|Сенад Ибришимбегович(Босния и Герцеговина)
|Боковой судья
|Давор Бельо(Босния и Герцеговина)