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8 августа, источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» на выезде обыграл «Тун» в квалификации Лиги Европы

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Московский «Спартак» одержал выездную победу над швейцарским «Туном» в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в четверг в Туне, завершилась со счетом 3:2 в пользу «красно-белых». В составе победителей дубль оформил Зелимхан Бакаев (29-я и 73-я минуты), еще один гол забил Эсекель Понсе (22). У хозяев отличились Ниас Хефти (52) и Симоне Рапп (59). На 66-й минуте новичок «Спартака» Андре Шюррле не смог реализовать пенальти.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ответная игра пройдет 15 августа на стадионе «Спартака» в Москве.

Тун
2:3
Первый тайм: 0:2
Спартак
Футбол, Лига Европы, 3-й отборочный раунд8.08.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Arena Thun (Stockhorn)
Главные тренеры
Марк ШнайдерОлег Кононов
Голы
Ниас Хефти52′
Эсекиэль Понсе(Резиуан Мирзов)21′
Симоне Рапп(Маттео Тозетти)59′
Зелимхан Бакаев(Джано Ананидзе)29′
Зелимхан Бакаев(Андре Шюррле)73′
Нереализованные пенальти
Андре Шюррле66′
Составы команд
1Гийом Февр
98Александр Максименко
58′
31Штефан Гларнер
92Николай Рассказов
4Мигель Родригеш
6Айртон
5Никки Хавенар
50′
2Самюэль Жиго
90+3′
7Мигель Кастроман
14Георгий Джикия
29Ниас Хефти
19Эсекиэль Понсе
10Басиль Стиллхарт
8′
7Аяз Гулиев
14Рой Гелми
47Роман Зобнин
13Симоне Рапп
10Зелимхан Бакаев
87′
39Свен Йосс
77′
25Лоренсо Мельгарехо
37Деннис Саланович
9Резиуан Мирзов
72′
9Ридж Мюнси
46′
88Александр Ташаев
11Маттео Тозетти
49Джано Ананидзе
60′
20Андре Шюррле
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
7Голевые моменты5
14Удары (всего)11
4Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
2Угловые5
19Фолы8
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяИрфан Пельто(Босния и Герцеговина)
Боковой судьяСенад Ибришимбегович(Босния и Герцеговина)
Боковой судьяДавор Бельо(Босния и Герцеговина)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
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