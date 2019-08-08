«Спартак» на выезде обыграл «Тун» в квалификации Лиги Европы

Встреча, состоявшаяся в четверг в Туне, завершилась со счетом 3:2 в пользу «красно-белых». В составе победителей дубль оформил Зелимхан Бакаев (29-я и 73-я минуты), еще один гол забил Эсекель Понсе (22). У хозяев отличились Ниас Хефти (52) и Симоне Рапп (59). На 66-й минуте новичок «Спартака» Андре Шюррле не смог реализовать пенальти.