Текущие события
Футбол. Еврокубки
8.08
Торино
Шахтер С
50
Футбол. Еврокубки
8.08
Легия
Атромитос А
00
Футбол. Еврокубки
8.08
Партизан
Йени Малатьяспор
31
Футбол. Еврокубки
8.08
Люцерн
Эспаньол
03
Футбол. Еврокубки
8.08
Аустрия В
Аполлон
12
Футбол. Еврокубки
8.08
Стяуа
Млада-Болеслав
00
Футбол. Еврокубки
8.08
Вадуц
Айнтрахт Ф
05
Футбол. Еврокубки
8.08
Дюделанж
Нымме Калью
31
Футбол. Еврокубки
8.08
Норчепинг
Хапоэль Беэр-Шева
11
Футбол. Еврокубки
8.08
Мидтьюлланн
Рейнджерс
24
Футбол. Еврокубки
8.08
Риека
Абердин
20
Футбол. Еврокубки
8.08
Сараево
БАТЭ
12
Футбол. Еврокубки
8.08
Маккаби Тель-Авив
Судува
12
Футбол. Еврокубки
8.08
Лудогорец
ТНС
50
Футбол. Еврокубки
8.08
Антверпен
Виктория Пл
10
Футбол. Еврокубки
8.08
Фейеноорд
Динамо Тб
40
Футбол. Еврокубки
8.08
Локомотив Пл
Страсбур
01
Футбол. Еврокубки
8.08
ЦСКА Сф
Заря Лг
11
Футбол. Еврокубки
8.08
Шериф
АИК
12
Футбол. Еврокубки
8.08
Мольде
Арис
30
Футбол. Еврокубки
8.08
Тун
Спартак
23
Футбол. Еврокубки
8.08
Мариуполь
АЗ
00
Футбол. Еврокубки
8.08
Хеугесунн
ПСВ
01
Футбол. Еврокубки
8.08
Мальме
Зриньски
30
Футбол. Еврокубки
8.08
Нефтчи
Бней-Иегуда
22
Футбол. Еврокубки
8.08
Вентспилс
Витория Гимарайнш
03
Футбол. Еврокубки
8.08
Бреннбю
Брага
24
Футбол. Еврокубки
8.08
Университатя Кр
АЕК
02
Футбол. Еврокубки
8.08
Пюник
Вулверхэмптон Уондерерс
04
Футбол. Еврокубки
8.08
Спарта П
Трабзонспор
22
Футбол. Еврокубки
8.08
АЕК Л
Гент
11
Футбол. Еврокубки
8.08
Астана
Валлетта
51
Все события
Фоторепортажи
23Рецепт побед Валерия Газзаева
12Артемий Панарин и Алиса Знарок: лавстори
8 августа, источник: Чемпионат.com

«Спартак» первым из наших забил в Европе. «Тун» оказался не страшен

Команда Олега Кононова победила в весёлом матче в Швейцарии, использовав ошибки соперника.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

* «Спартак» стал третьим участником евросезона от России. Старт на международной арене получился для наших клубов катастрофическим: три поражения — ноль голов. «Арсенал» уступил бакинскому «Нефтчи» в Лиге Европы с общим счётом 0:4, а «Краснодар» был бит дома в первом матче квалификации Лиги чемпионов «Порту» — 0:1.

* «Тун» начал сезон с двух ничьих и домашнего поражения от «Базеля». На игре соперника «Спартака» отразилась потеря трёх ключевых футболистов: полузащитник Деннис Ходигер получил разрыв крестообразных связок, а лучший бомбардир «Туна» Деян Соргич и главный распасовщик Марвин Шпильман был проданы в богатые клубы. Возможно, отчасти из-за результатов команды матч Лиги Европы собрал мало зрителей — около 4000 человек. Но не только.

* Главный тренер «Спартака» Олег Кононов сделал две перестановки в основе по сравнению с дерби с «Динамо». Николай Рассказов вышел на правом фланге обороны вместо Андрея Ещенко, а Резиуан Мирзов заменил на левом краю атаки Александра Ташаева. Попал в заявку Лоренсо Мельгарехо, несмотря на слухи о скором уходе из команды.

* С самого начала команда Кононова играла очень просто. Спартаковцы принимали решения, в которых отсутствовала сложная коллективная мысль и какой-либо риск. Было много длинных передач. Наверняка это связано, как с волнением, так и с необходимостью адаптироваться к искусственному полю. Качество газона оставляло желать лучшего. До гола Эсекьеля Понсе российские красно-белые ни разу не пробили по воротам «Туна», а первый тайм проиграли по ударам — 4:6 (в створ — 2:0).

* Гол на 21-й минуте «Спартаку», по сути, подарил голкипер «Туна». Игрокам группы атаки гостей оказалось достаточно лишь обозначить прессинг, чтобы заставить Гийома Февра запаниковать. Кроме того, в этом эпизоде чуть-чуть повезло с отскоком мяча, который защитник выбивал из-под ног Мирзова. Понсе грамотно прочитал эпизод, отклеившись от опекуна, после чего забил свой первый мяч в составе «Спартака». Аргентинец исправился за удаление в дерби.

* Вторая голевая атака российских красно-белых тоже началась с неточной передачи Фавра: видимо, тренер заставляет его разыгрывать мяч при начале атаки. Когда у голкипера не хватает мастерства, получаются такие ошибки. Однако в этот раз спартаковцам удался действительно хороший контрвыпад, а Зелимхан Бакаев здорово сместился в центр под удар с левой.

* Ещё при счёте 2:0 у «Спартака» возникали проблемы при перестроениях, оборона во многом держалась на индивидуальном мастерстве двух центральных защитников — Георгия Джикия и Самуэля Жиго. Но вскоре после перерыва «Тун» забил. Всё началось с ошибки Мирзова в прессинге, который пошёл не к своему защитнику. Образовалась дыра в центре, после чего у штрафной гостей закружилась карусель. Швейцарским красно-белым тоже повезло с отскоком. К тому же Александр Максименко отбил трудный мяч прямо на Ниаса Хефти.

* Забитый гол воодушевил швейцарцев. Они взвинтили темп, стали больше рисковать, и этого оказалось достаточно, чтобы сравнять счёт. Грубейшую ошибку допустил под давлением Айртон. Джикии было тяжело помешать набегавшему под кросс справа мини-Дзюбе из «Туна» — нападающему Симоне Раппу.

* «Тун» остудил Андре Шюррле, заработавший пенальти сразу после своего появления на поле. Немец сыграл на опыте, обхитрив швейцарских защитников. Более умелые игроки обороны, скорее всего, избежали бы фола и назначения одиннадцатиметрового в такой ситуации, но класс Шюрлле перевесил. Правда, с «точки» новичок «Спартака» пробил неудачно — голкипер Февр реабилитировался за ошибки. Тем не менее Шюрлле вышел на замену хорошо. Игровой интеллект у него очень высокий, а швейцарцы уже подустали. Немец поучаствовал в третьей голевой атаке «Спартака», которая, кажется, началась с не совсем чистого отбора Рассказова.

* Второй тайм получился очень весёлым! Соперники нанесли общими усилиями 15 ударов (8:7 в пользу «Туна», в створ — 4:3). Пусть качество футбола было не самым высоким, зато с точки зрения зрелищности и эмоций игра порадовала. Игроков обеих команд стоит похвалить за желание победить, идти в борьбу за мяч. «Спартак» в концовке удержал нужный результат, став первой российской командой, одержавшей победу в новом евросезоне.

Во время загрузки произошла ошибка.
Тун
2:3
Первый тайм: 0:2
Спартак
Футбол, Лига Европы, 3-й отборочный раунд8.08.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Arena Thun (Stockhorn)
Главные тренеры
Марк ШнайдерОлег Кононов
Голы
Ниас Хефти52′
Эсекиэль Понсе(Резиуан Мирзов)21′
Симоне Рапп(Маттео Тозетти)59′
Зелимхан Бакаев(Джано Ананидзе)29′
Зелимхан Бакаев(Андре Шюррле)73′
Нереализованные пенальти
Андре Шюррле66′
Составы команд
1Гийом Февр
98Александр Максименко
58′
31Штефан Гларнер
92Николай Рассказов
4Мигель Родригеш
6Айртон
5Никки Хавенар
50′
2Самюэль Жиго
90+3′
7Мигель Кастроман
14Георгий Джикия
29Ниас Хефти
19Эсекиэль Понсе
10Басиль Стиллхарт
8′
7Аяз Гулиев
14Рой Гелми
47Роман Зобнин
13Симоне Рапп
10Зелимхан Бакаев
87′
39Свен Йосс
77′
25Лоренсо Мельгарехо
37Деннис Саланович
9Резиуан Мирзов
72′
9Ридж Мюнси
46′
88Александр Ташаев
11Маттео Тозетти
49Джано Ананидзе
60′
20Андре Шюррле
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
7Голевые моменты5
14Удары (всего)11
4Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
2Угловые5
19Фолы8
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяИрфан Пельто(Босния и Герцеговина)
Боковой судьяСенад Ибришимбегович(Босния и Герцеговина)
Боковой судьяДавор Бельо(Босния и Герцеговина)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Самые шикарные девушки "Инстаграма"!
Потрясающая девушка игрока, который превзошёл Месси!
«Интер» объявил о переходе Лукаку из «Манчестер Юнайтед»
Объявлены претенденты на награды лучшим игрокам Лиги чемпионов
Чемпион России в составе «Зенита» перешел в ФК «Сочи»
Якупов: В США приходится думать как американцы. Ты там чужой
Агент Чалова объяснил, почему форвард остался в ЦСКА
«Барселона» попросила Неймара отклонить предложение «Реала»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь