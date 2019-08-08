«Спартак» первым из наших забил в Европе. «Тун» оказался не страшен
Команда Олега Кононова победила в весёлом матче в Швейцарии, использовав ошибки соперника.
Команда Олега Кононова победила в весёлом матче в Швейцарии, использовав ошибки соперника.
* «Спартак» стал третьим участником евросезона от России. Старт на международной арене получился для наших клубов катастрофическим: три поражения — ноль голов. «Арсенал» уступил бакинскому «Нефтчи» в Лиге Европы с общим счётом 0:4, а «Краснодар» был бит дома в первом матче квалификации Лиги чемпионов «Порту» — 0:1.
* «Тун» начал сезон с двух ничьих и домашнего поражения от «Базеля». На игре соперника «Спартака» отразилась потеря трёх ключевых футболистов: полузащитник Деннис Ходигер получил разрыв крестообразных связок, а лучший бомбардир «Туна» Деян Соргич и главный распасовщик Марвин Шпильман был проданы в богатые клубы. Возможно, отчасти
* Главный тренер «Спартака» Олег Кононов сделал две перестановки в основе по сравнению с дерби с «Динамо». Николай Рассказов вышел на правом фланге обороны вместо Андрея Ещенко, а Резиуан Мирзов заменил на левом краю атаки Александра Ташаева. Попал в заявку Лоренсо Мельгарехо, несмотря на слухи о скором уходе из команды.
* С самого начала команда Кононова играла очень просто. Спартаковцы принимали решения, в которых отсутствовала сложная коллективная мысль и
* Гол на 21-й минуте «Спартаку», по сути, подарил голкипер «Туна». Игрокам группы атаки гостей оказалось достаточно лишь обозначить прессинг, чтобы заставить Гийома Февра запаниковать. Кроме того, в этом эпизоде
* Вторая голевая атака российских
* Ещё при счёте 2:0 у «Спартака» возникали проблемы при перестроениях, оборона во многом держалась на индивидуальном мастерстве двух центральных защитников — Георгия Джикия и Самуэля Жиго. Но вскоре после перерыва «Тун» забил. Всё началось с ошибки Мирзова в прессинге, который пошёл не к своему защитнику. Образовалась дыра в центре, после чего у штрафной гостей закружилась карусель. Швейцарским
* Забитый гол воодушевил швейцарцев. Они взвинтили темп, стали больше рисковать, и этого оказалось достаточно, чтобы сравнять счёт. Грубейшую ошибку допустил под давлением Айртон. Джикии было тяжело помешать набегавшему под кросс справа
* «Тун» остудил Андре Шюррле, заработавший пенальти сразу после своего появления на поле. Немец сыграл на опыте, обхитрив швейцарских защитников. Более умелые игроки обороны, скорее всего, избежали бы фола и назначения одиннадцатиметрового в такой ситуации, но класс Шюрлле перевесил. Правда, с «точки» новичок «Спартака» пробил неудачно — голкипер Февр реабилитировался за ошибки. Тем не менее Шюрлле вышел на замену хорошо. Игровой интеллект у него очень высокий, а швейцарцы уже подустали. Немец поучаствовал в третьей голевой атаке «Спартака», которая, кажется, началась с не совсем чистого отбора Рассказова.
* Второй тайм получился очень весёлым! Соперники нанесли общими усилиями 15 ударов (8:7 в пользу «Туна», в створ — 4:3). Пусть качество футбола было не самым высоким, зато с точки зрения зрелищности и эмоций игра порадовала. Игроков обеих команд стоит похвалить за желание победить, идти в борьбу за мяч. «Спартак» в концовке удержал нужный результат, став первой российской командой, одержавшей победу в новом евросезоне.
|Марк Шнайдер
|Олег Кононов
|Ниас Хефти
|52′
|Эсекиэль Понсе(Резиуан Мирзов)
|21′
|Симоне Рапп(Маттео Тозетти)
|59′
|Зелимхан Бакаев(Джано Ананидзе)
|29′
|Зелимхан Бакаев(Андре Шюррле)
|73′
|Андре Шюррле
|66′
|1
|Гийом Февр
|98
|Александр Максименко
58′
|31
|Штефан Гларнер
|92
|Николай Рассказов
|4
|Мигель Родригеш
|6
|Айртон
|5
|Никки Хавенар
50′
|2
|Самюэль Жиго
90+3′
|7
|Мигель Кастроман
|14
|Георгий Джикия
|29
|Ниас Хефти
|19
|Эсекиэль Понсе
|10
|Басиль Стиллхарт
8′
|7
|Аяз Гулиев
|14
|Рой Гелми
|47
|Роман Зобнин
|13
|Симоне Рапп
|10
|Зелимхан Бакаев
87′
|39
|Свен Йосс
77′
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|37
|Деннис Саланович
|9
|Резиуан Мирзов
72′
|9
|Ридж Мюнси
46′
|88
|Александр Ташаев
|11
|Маттео Тозетти
|49
|Джано Ананидзе
60′
|20
|Андре Шюррле
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|5
|14
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|5
|19
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Ирфан Пельто(Босния и Герцеговина)
|Боковой судья
|Сенад Ибришимбегович(Босния и Герцеговина)
|Боковой судья
|Давор Бельо(Босния и Герцеговина)