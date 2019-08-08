Футболисты БАТЭ победили «Сараево» в матче квалификации Лиги Европы

Играя в Зенице, подопечные Алексея Баги сразу завладели инициативой и заставили хозяев больше думать об обороне своих ворот. Преимущество борисовчан воплотилось в гол на 19-й минуте встречи, когда Дмитрий Бага четким ударом завершил комбинацию с участием Максима Скавыша и Эрвейна Мукама. Пропустив мяч, хозяева активизировались и несколько раз серьезно тревожили оборонительные порядки БАТЭ, но сравнять не удалось. В начале второго тайма гости отразили немало опасных атак боснийского чемпиона, а на 70-й минуте Максим Скавыш заработал пенальти, который уверенно реализовал Эрвейн Мукам — 2:0 в пользу БАТЭ. Вскоре из-за беспорядков на трибунах игра была прервана на несколько минут. Незапланированная пауза пошла на пользу «Сараево» и Харис Ханджич сократил разрыв в счете, но большего хозяевам добиться не удалось.