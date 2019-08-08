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8 августа, источник: БЕЛТА

Футболисты БАТЭ победили «Сараево» в матче квалификации Лиги Европы

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ обыграли «Сараево» 2:1 в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AFP 2019

Играя в Зенице, подопечные Алексея Баги сразу завладели инициативой и заставили хозяев больше думать об обороне своих ворот. Преимущество борисовчан воплотилось в гол на 19-й минуте встречи, когда Дмитрий Бага четким ударом завершил комбинацию с участием Максима Скавыша и Эрвейна Мукама. Пропустив мяч, хозяева активизировались и несколько раз серьезно тревожили оборонительные порядки БАТЭ, но сравнять не удалось. В начале второго тайма гости отразили немало опасных атак боснийского чемпиона, а на 70-й минуте Максим Скавыш заработал пенальти, который уверенно реализовал Эрвейн Мукам — 2:0 в пользу БАТЭ. Вскоре из-за беспорядков на трибунах игра была прервана на несколько минут. Незапланированная пауза пошла на пользу «Сараево» и Харис Ханджич сократил разрыв в счете, но большего хозяевам добиться не удалось.

Ответная встреча пройдет 15 августа на поле «Борисов-Арены». Победитель двухматчевого противостояния белорусского и боснийского чемпионов поспорит за выход в групповой этап Лиги Европы с лучшей командой пары «Астана» (Казахстан) — «Валетта» (Мальта). Сегодня в первой игре казахстанский клуб разгромил соперников на своем поле со счетом 5:1.

Сараево
1:2
Первый тайм: 0:1
БАТЭ
Футбол, Лига Европы, 3-й отборочный раунд8.08.2019, 20:45 (МСК UTC+3)Bilino Polje
Главные тренеры
Алексей Бага
Голы
Харис Ханджич79′
Дмитрий Бага19′
Эрвен Мукам71′
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяАлександр Буко(Бельгия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
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  • Вторая желтая карточка
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  • Гол
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  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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