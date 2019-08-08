Футболисты БАТЭ победили «Сараево» в матче квалификации Лиги Европы
8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ обыграли «Сараево» 2:1 в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ обыграли «Сараево» 2:1 в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Играя в Зенице, подопечные Алексея Баги сразу завладели инициативой и заставили хозяев больше думать об обороне своих ворот. Преимущество борисовчан воплотилось в гол на 19-й минуте встречи, когда Дмитрий Бага четким ударом завершил комбинацию с участием Максима Скавыша и Эрвейна Мукама. Пропустив мяч, хозяева активизировались и несколько раз серьезно тревожили оборонительные порядки БАТЭ, но сравнять не удалось. В начале второго тайма гости отразили немало опасных атак боснийского чемпиона, а на 70-й минуте Максим Скавыш заработал пенальти, который уверенно реализовал Эрвейн Мукам — 2:0 в пользу БАТЭ. Вскоре
Ответная встреча пройдет 15 августа на поле «Борисов-Арены». Победитель двухматчевого противостояния белорусского и боснийского чемпионов поспорит за выход в групповой этап Лиги Европы с лучшей командой пары «Астана» (Казахстан) — «Валетта» (Мальта). Сегодня в первой игре казахстанский клуб разгромил соперников на своем поле со счетом 5:1.
|Алексей Бага
|Харис Ханджич
|79′
|Дмитрий Бага
|19′
|Эрвен Мукам
|71′
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Александр Буко(Бельгия)