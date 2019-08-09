Преимущество налицо, или в чем «Астана» оказалась сильнее «Валлетты» в первом матче Лиги Европы

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Не исключено, что на итоге встречи сказался долгий перелет мальтийского клуба, шутка ли — добираться до матча 17 часов. Плюс непривычное для гостей искусственное поле. Как бы то ни было, они были переиграны по всем статьям, о чем красноречиво свидетельствует статистика игры: удары по воротам 24−5 (в створ 12−3), угловые 5−2, офсайды 5−2, блокированные удары 2−7, предупреждения 1−0, фолы 19−10.

Как видно, казахстанский клуб при полном игровом преимуществе умудрился нарушить правила больше соперника, да еще заработать предупреждение. Как бы то ни было, надеемся, что в ответной игре подопечные Романа Григорчука сыграют собрано и без лишних проблем оформят выход в раунд плей-офф, где сыграют с победителем пары «Сараево» (Босния) — БАТЭ (Беларусь).

Ответный матч между «Астаной» и «Валлеттой» пройдет в ночь с 15 на 16 августа в Та-Кали и начнется в 00:00 по времени Нур-Султана.