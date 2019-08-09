Преимущество налицо, или в чем «Астана» оказалась сильнее «Валлетты» в первом матче Лиги Европы
«Астана» легко расправилась с «Валлеттой» (5:1) в домашнем матче третьего раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
«Астана» легко расправилась с «Валлеттой» (5:1) в домашнем матче третьего раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Не исключено, что на итоге встречи сказался долгий перелет мальтийского клуба, шутка ли — добираться до матча 17 часов. Плюс непривычное для гостей искусственное поле. Как бы то ни было, они были переиграны по всем статьям, о чем красноречиво свидетельствует статистика игры: удары по воротам 24−5 (в створ 12−3), угловые 5−2, офсайды 5−2, блокированные удары 2−7, предупреждения 1−0, фолы 19−10.
Как видно, казахстанский клуб при полном игровом преимуществе умудрился нарушить правила больше соперника, да еще заработать предупреждение. Как бы то ни было, надеемся, что в ответной игре подопечные Романа Григорчука сыграют собрано и без лишних проблем оформят выход в раунд
Ответный матч между «Астаной» и «Валлеттой» пройдет в ночь с 15 на 16 августа в
Отметим, что «Астана» в ЛЕ идет по Пути чемпионов, где выступают неудачники квалификации Лиги чемпионов. Казахстанский клуб вылетел из ЛЧ в первом раунде после поражения от румынского ЧФР с общим счетом 2:3, хотя выиграл первый матч с результатом 1:0 и выходил вперед в гостях уже на четвертой минуте.
|Роман Григорчук
|Даррен Абдилла
|Рунар Маур Сигюрьенссон
|8′
|Марио Фонтанелла
|67′
|Юрий Логвиненко
|15′
|Марин Томасов
|35′
|Рунар Маур Сигюрьенссон
|57′
|Рангело Янга
|80′
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)