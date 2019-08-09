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11:19 (мск), источник: Vesti.kz

Преимущество налицо, или в чем «Астана» оказалась сильнее «Валлетты» в первом матче Лиги Европы

«Астана» легко расправилась с «Валлеттой» (5:1) в домашнем матче третьего раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Не исключено, что на итоге встречи сказался долгий перелет мальтийского клуба, шутка ли — добираться до матча 17 часов. Плюс непривычное для гостей искусственное поле. Как бы то ни было, они были переиграны по всем статьям, о чем красноречиво свидетельствует статистика игры: удары по воротам 24−5 (в створ 12−3), угловые 5−2, офсайды 5−2, блокированные удары 2−7, предупреждения 1−0, фолы 19−10.

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Как видно, казахстанский клуб при полном игровом преимуществе умудрился нарушить правила больше соперника, да еще заработать предупреждение. Как бы то ни было, надеемся, что в ответной игре подопечные Романа Григорчука сыграют собрано и без лишних проблем оформят выход в раунд плей-офф, где сыграют с победителем пары «Сараево» (Босния) — БАТЭ (Беларусь).

Ответный матч между «Астаной» и «Валлеттой» пройдет в ночь с 15 на 16 августа в Та-Кали и начнется в 00:00 по времени Нур-Султана.

Отметим, что «Астана» в ЛЕ идет по Пути чемпионов, где выступают неудачники квалификации Лиги чемпионов. Казахстанский клуб вылетел из ЛЧ в первом раунде после поражения от румынского ЧФР с общим счетом 2:3, хотя выиграл первый матч с результатом 1:0 и выходил вперед в гостях уже на четвертой минуте.

Астана
5:1
Первый тайм: 3:0
Валлетта
Футбол, Лига Европы, 3-й отборочный раунд8.08.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Astana Arena
Главные тренеры
Роман ГригорчукДаррен Абдилла
Голы
Рунар Маур Сигюрьенссон8′
Марио Фонтанелла67′
Юрий Логвиненко15′
Марин Томасов35′
Рунар Маур Сигюрьенссон57′
Рангело Янга80′
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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