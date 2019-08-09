Казахстан в шаге от худшего показателя в рейтинге УЕФА за пять лет, или почему «Астане» нужно выходить в группу ЛЕ

Напомним, что вся еврокубковая нагрузка сейчас легла на плечи «Астаны», которая в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы разгромила мальтийскую «Валетту» со счетом 5:1.

Ранее в первом отборочном раунде ЛЕ «Тобол» сенсационно уступил люксембуржскому «Женессу», а «Кайрат» и «Ордабасы» пробились во второй круг, но здесь были переиграны израильским «Хапоэлем» из Беэр-Шевы и чешским «Млада Болеславом».

Таким образом, по расчетам текущего рейтинга сезона в активе Казахстана — 2,375 очка. Это худший показатель за последние пять лет. Лишь однажды отечественные клубы набрали меньше четырех баллов. Это произошло в розыгрыше 2016/17 — в тот период на их счету было 2,750 балла. Наилучший показатель датирован сезоном 2015/16, в котором «Астана» пробилась в групповой этап Лиги чемпионов, а «Кайрат» остановился в четвертом отборочном раунде ЛЕ — суммарно четыре отечественных клуба тогда набрали 4,625 очка.

«Астане» предстоит провести ответный матч с «Валеттой», и в случае успеха ее ожидает встреча с победителем противостояния «Сараево» — БАТЭ. За победу в квалификационной игре клуб получает один балл, который делится на количество представителей, у Казахстана их четыре. Это принесет в копилку ассоциации 0,375 очков, что позволит повторить достижение. Попадание в группу ЛЕ в этом сезоне жизненно важно. В данный момент в активе ассоциации 18,250 балла. Страны, расположенные ниже Казахстана в рейтинге, имеют по два-три представителя в еврокубках и способны потеснить с 25-го места.

Добавим, что «Астана» исправно набирает очки в основном раунде турнира, и это оставляет определенные шансы на то, что в этом сезоне неудачный сценарий не повторится. Главное — пробиться в групповой этап.