«Футбол “Астаны” меня удивил, но 1:5 не ожидал». Хавбек «Валлетты» — о долгом перелете, стадионе и шансах на камбэк

— Юри, что вас удивило в Казахстане? Утомил ли длительный перелет?
— Меня удивил футбол «Астаны». Я знал, что это отличная команда, но не думал, что будет 5:1. О поездке — было очень утомительно, но это не оправдание для нас, — сказал Мессиас.
— Как вам стадион и искусственный газон?
— Очень хороший стадион. Газон был отличный, его поливали перед игрой, мяч катился быстрее, это то, что мне нравится.
— С чем связано такое крупное поражение?
— Просто уровень «Астаны» выше нашего, поэтому мы должны быть скромны и признать поражение.
— Кого из игроков «Астаны» могли бы отметить?
— Ни один из игроков «Астаны» меня не удивил, но как команда они хорошо взаимодействуют.
— Какова цель вашей команды в ответном матче?
— Мы знаем, что выиграть 4:0 очень сложно, но не сказал бы что невозможно. В футболе может случиться все что угодно. Мы пойдем дальше и будем стремиться к победе, как всегда.
Напомним, что «Астана» разгромила «Валлетту» со счетом 5:1.
Ответный матч между «Астаной» и «Валлеттой» пройдет в ночь с 15 на 16 августа в Та-Кали и начнется в 00:00 по времени Нур-Султана. Победитель пары выйдет в раунд плей-офф ЛЕ, где в борьбе за путевку в группу сойдется с сильнейшим в противостоянии между белорусским БАТЭ и боснийским «Сараево».