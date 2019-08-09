«Футбол “Астаны” меня удивил, но 1:5 не ожидал». Хавбек «Валлетты» — о долгом перелете, стадионе и шансах на камбэк

— Юри, что вас удивило в Казахстане? Утомил ли длительный перелет?

— Меня удивил футбол «Астаны». Я знал, что это отличная команда, но не думал, что будет 5:1. О поездке — было очень утомительно, но это не оправдание для нас, — сказал Мессиас.

— Как вам стадион и искусственный газон?

— Очень хороший стадион. Газон был отличный, его поливали перед игрой, мяч катился быстрее, это то, что мне нравится.

— С чем связано такое крупное поражение?

— Просто уровень «Астаны» выше нашего, поэтому мы должны быть скромны и признать поражение.

— Кого из игроков «Астаны» могли бы отметить?

— Ни один из игроков «Астаны» меня не удивил, но как команда они хорошо взаимодействуют.

— Какова цель вашей команды в ответном матче?

— Мы знаем, что выиграть 4:0 очень сложно, но не сказал бы что невозможно. В футболе может случиться все что угодно. Мы пойдем дальше и будем стремиться к победе, как всегда.

Напомним, что «Астана» разгромила «Валлетту» со счетом 5:1.