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14:31 (мск), источник: Vesti.kz

«Футбол “Астаны” меня удивил, но 1:5 не ожидал». Хавбек «Валлетты» — о долгом перелете, стадионе и шансах на камбэк

В домашнем матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Астана» крупно обыграла мальтийскую «Валлетту» и практически обеспечила себе выход в следующий этап. После игры в интервью Vesti.kz своими впечатлениями от поездки в Казахстан поделился бразильский хавбек клуба из Мальты Юри Мессиас.

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— Юри, что вас удивило в Казахстане? Утомил ли длительный перелет?

— Меня удивил футбол «Астаны». Я знал, что это отличная команда, но не думал, что будет 5:1. О поездке — было очень утомительно, но это не оправдание для нас, — сказал Мессиас.

— Как вам стадион и искусственный газон?

— Очень хороший стадион. Газон был отличный, его поливали перед игрой, мяч катился быстрее, это то, что мне нравится.

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— С чем связано такое крупное поражение?

— Просто уровень «Астаны» выше нашего, поэтому мы должны быть скромны и признать поражение.

— Кого из игроков «Астаны» могли бы отметить?

— Ни один из игроков «Астаны» меня не удивил, но как команда они хорошо взаимодействуют.

— Какова цель вашей команды в ответном матче?

— Мы знаем, что выиграть 4:0 очень сложно, но не сказал бы что невозможно. В футболе может случиться все что угодно. Мы пойдем дальше и будем стремиться к победе, как всегда.

Напомним, что «Астана» разгромила «Валлетту» со счетом 5:1.

Ответный матч между «Астаной» и «Валлеттой» пройдет в ночь с 15 на 16 августа в Та-Кали и начнется в 00:00 по времени Нур-Султана. Победитель пары выйдет в раунд плей-офф ЛЕ, где в борьбе за путевку в группу сойдется с сильнейшим в противостоянии между белорусским БАТЭ и боснийским «Сараево».

Астана
5:1
Первый тайм: 3:0
Валлетта
Футбол, Лига Европы, 3-й отборочный раунд8.08.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Astana Arena
Главные тренеры
Роман ГригорчукДаррен Абдилла
Голы
Рунар Маур Сигюрьенссон8′
Марио Фонтанелла67′
Юрий Логвиненко15′
Марин Томасов35′
Рунар Маур Сигюрьенссон57′
Рангело Янга80′
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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