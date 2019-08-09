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16:17 (мск), источник: Sports.Ru

Гол Месси «Ливерпулю» — лучший в турнирах УЕФА по итогам сезона

УЕФА подвел итоги голосования по выбору лучшего гола сезона в турнирах, проводимых под эгидой УЕФА (еврокубках, турниров сборных, в том числе в женском и молодежном футболе).

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Источник: Reuters

Им назвали гол капитана «Барселоны» Лионеля Месси в ворота «Ливерпуля» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов (3:0).

Месси со штрафного поразил ворота Алиссона.

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