Назван лучший гол прошлого сезона в Европе

Форвард забил мяч в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля». За этот гол проголосовало большинство болельщиков.

В первом матче ½ финала каталонцы одержали победу над соперником — 3:0, однако в ответной встрече были разгромлены «Ливерпулем» со счетом 0:4 и остались без финала турнира.