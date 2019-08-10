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10:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Игрок клуба АПЛ пропустил матч Лиги Европы из-за забытого паспорта

Полузащитник «Вулверхэмптона» Адама Траоре не смог принять участия в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы с армянским «Пюником» из-за забытого дома паспорта. Об этом сообщает Reuters.

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Источник: Reuters

В аэропорту накануне вылета в Армению игрок не смог пройти паспортный контроль. Выяснилось, что при себе у 23-летнего испанца оказалась только идентификационная карта. Футболист не знал, что ее недостаточно для пересечения границы. Применил ли клуб в отношении Траоре какие-либо санкции — не сообщается.

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Встреча между «Пюником» и «Вулверхэмптоном» состоялась в четверг, 8 августа в Ереване. Британский клуб разгромил соперника со счетом 4:0. Ответный матч пройдет 15 августа в Англии.

Траоре перешел в «Вулверхэмптон» в 2018 году из «Мидлсбро» за 20 миллионов евро. В прошлом сезоне хавбек отметился одним голом и одной результативной передачей в 36 встречах во всех турнирах.

Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа матчем между «Ливерпулем» и «Норвичем» (4:1). Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

Пюник
0:4
Первый тайм: 0:2
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол, Лига Европы, 3-й отборочный раунд8.08.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Republic Stadium (Vazgen Sargsyan)
Главные тренеры
Александр ТархановЭшпириту Санту Нуну
Голы
Мэтт Доэрти29′
Рауль Хименес42′
Рауль Хименес46′
Рубен Невеш90+1′
Составы команд
11Руй Патрисиу
5Райан Беннетт
15Вилли Боли
16Конор Коади
29Рубен Винагре
27Ромен Саисс
32′
28Жоау Моутинью
71′
32Леандер Дендонкер
2Мэтт Доэрти
63′
19Хонни Кастро
9Рауль Хименес
71′
8Рубен Невеш
18Диогу Жота
63′
10Патрик Кутроне
Статистика
0Желтые карточки2
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяМикаэль Фаббри(Италия)
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  • Красная карточка
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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