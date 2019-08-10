Игрок клуба АПЛ пропустил матч Лиги Европы из-за забытого паспорта
Полузащитник «Вулверхэмптона» Адама Траоре не смог принять участия в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы с армянским «Пюником»
Полузащитник «Вулверхэмптона» Адама Траоре не смог принять участия в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы с армянским «Пюником»
В аэропорту накануне вылета в Армению игрок не смог пройти паспортный контроль. Выяснилось, что при себе у 23-летнего испанца оказалась только идентификационная карта. Футболист не знал, что ее недостаточно для пересечения границы. Применил ли клуб в отношении Траоре
Встреча между «Пюником» и «Вулверхэмптоном» состоялась в четверг, 8 августа в Ереване. Британский клуб разгромил соперника со счетом 4:0. Ответный матч пройдет 15 августа в Англии.
Траоре перешел в «Вулверхэмптон» в 2018 году из «Мидлсбро» за 20 миллионов евро. В прошлом сезоне хавбек отметился одним голом и одной результативной передачей в 36 встречах во всех турнирах.
Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа матчем между «Ливерпулем» и «Норвичем» (4:1). Компания Rambler Group, в структуру которой входит
|Александр Тарханов
|Эшпириту Санту Нуну
|Мэтт Доэрти
|29′
|Рауль Хименес
|42′
|Рауль Хименес
|46′
|Рубен Невеш
|90+1′
|11
|Руй Патрисиу
|5
|Райан Беннетт
|15
|Вилли Боли
|16
|Конор Коади
|29
|Рубен Винагре
|27
|Ромен Саисс
32′
|28
|Жоау Моутинью
71′
|32
|Леандер Дендонкер
|2
|Мэтт Доэрти
63′
|19
|Хонни Кастро
|9
|Рауль Хименес
71′
|8
|Рубен Невеш
|18
|Диогу Жота
63′
|10
|Патрик Кутроне
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Микаэль Фаббри(Италия)