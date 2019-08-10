Голкипер «Ливерпуля» Алиссон пропустит матч за Суперкубок УЕФА из-за травмы
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Вратарь футбольного клуба «Ливерпуль» Алиссон не примет участия в матче за Суперкубок УЕФА против лондонского «Челси»
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Вратарь футбольного клуба «Ливерпуль» Алиссон не примет участия в матче за Суперкубок УЕФА против лондонского «Челси»
Бразильский голкипер получил повреждение во встрече первого тура чемпионата Англии против «Норвича», которая состоялась в Ливерпуле в пятницу и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля. Алиссона на 39-й минуте заменил Адриан.
«Конечно, это очень неприятно для нас, но нужно оценить степень серьезности травмы. Он не смог продолжить игру, это плохой знак. В матче за Суперкубок он не сыграет, я уже точно могу об этом заявить», — приводятся слова Клоппа на официальном сайте клуба.
Матч за Суперкубок УЕФА «Ливерпуль» — «Челси» пройдет в среду в Стамбуле.