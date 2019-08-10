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10:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон пропустит матч за Суперкубок УЕФА из-за травмы

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Вратарь футбольного клуба «Ливерпуль» Алиссон не примет участия в матче за Суперкубок УЕФА против лондонского «Челси» из-за травмы икроножной мышцы, рассказал главный тренер «красных» Юрген Клопп.

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Источник: Reuters
Футбол

Суперкубок 2019
14.08.2019, 22:00

Ливерпуль-Челси-

Бразильский голкипер получил повреждение во встрече первого тура чемпионата Англии против «Норвича», которая состоялась в Ливерпуле в пятницу и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля. Алиссона на 39-й минуте заменил Адриан.

«Конечно, это очень неприятно для нас, но нужно оценить степень серьезности травмы. Он не смог продолжить игру, это плохой знак. В матче за Суперкубок он не сыграет, я уже точно могу об этом заявить», — приводятся слова Клоппа на официальном сайте клуба.

Матч за Суперкубок УЕФА «Ливерпуль» — «Челси» пройдет в среду в Стамбуле.

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