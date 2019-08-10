Голкипер «Ливерпуля» Алиссон пропустит матч за Суперкубок УЕФА из-за травмы

Бразильский голкипер получил повреждение во встрече первого тура чемпионата Англии против «Норвича», которая состоялась в Ливерпуле в пятницу и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля. Алиссона на 39-й минуте заменил Адриан.

«Конечно, это очень неприятно для нас, но нужно оценить степень серьезности травмы. Он не смог продолжить игру, это плохой знак. В матче за Суперкубок он не сыграет, я уже точно могу об этом заявить», — приводятся слова Клоппа на официальном сайте клуба.