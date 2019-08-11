Казахстанский клуб одержал вторую победу и сохранил лидерство в группе женской Лиги чемпионов

Встреча, состоявшаяся в Эстонии, завершилась со счетом 2:0 в пользу казахстанской команды. Дублем в составе победителей отметилась Алина Литвиненко, которая отличилась на 13-й и 19-й минутах.

Таким образом, футболистки «БИИК-Казыгурт» одержали вторую победу подряд и продолжают лидировать в группе 6, где так же шесть очков имеет финский ПК-35, который уступает казахстанской команде по дополнительным показателям.

Напомним, что в первом матче отборочного турнира «БИИК-Казыгурт» разгромил фарерскую «ЭБС/Скалу» со счетом 9:0.