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10:09 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский клуб одержал вторую победу и сохранил лидерство в группе женской Лиги чемпионов

Казахстанский «БИИК-Казыгурт» из Шымкента обыграл эстонскую «Флору» во втором матче отборочного раунда женской Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча, состоявшаяся в Эстонии, завершилась со счетом 2:0 в пользу казахстанской команды. Дублем в составе победителей отметилась Алина Литвиненко, которая отличилась на 13-й и 19-й минутах.

Таким образом, футболистки «БИИК-Казыгурт» одержали вторую победу подряд и продолжают лидировать в группе 6, где так же шесть очков имеет финский ПК-35, который уступает казахстанской команде по дополнительным показателям.

Напомним, что в первом матче отборочного турнира «БИИК-Казыгурт» разгромил фарерскую «ЭБС/Скалу» со счетом 9:0.

Заключительный матч в группе казахстанский клуб проведет 13 августа против ПК-35. Начало встречи — в 21:00 по времени Нур-Султана. Победитель группы выйдет в 1/16 финала Лиги чемпионов, жеребьевка которой пройдет 16 августа в Ньоне.

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