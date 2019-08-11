Ари пропустит две недели из-за травмы и не сыграет с «Порту»

Источник: Спорт РИА Новости

Ари в первом матче с «Порту» (0:1) в минувшую среду вышел на замену на 62-й минуте, а в субботнем встрече пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином» (1:0) не попал в заявку команды.

«Задняя поверхность бедра. Пропущу две недели», — ответил Ари на вопрос журналиста РИА Новости о непопадании в заявку на игру с «Рубином».

По словам главного тренера «Краснодара» Сергея Матвеева, проблемы Ари связаны с его физиологией.

«Физиология Ари не позволяет проводить много матчей на протяжении короткого отрезка времени. Он получил небольшое растяжение. Ему хватило даже того времени, что он получил в первом матче с “Порту”, чтобы получить растяжение. Это сложно объяснить», — сказал Матвеев журналистам на послематчевой пресс-конференции.