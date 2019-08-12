Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ростов
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
11.08
Страсбур
Метц
11
Футбол. Зарубежный
11.08
Манчестер Юнайтед
Челси
40
Футбол. Премьер-лига
11.08
ЦСКА
Сочи
00
Футбол. Премьер-лига
11.08
Ахмат
Спартак
13
Футбол. Зарубежный
11.08
ПСЖ
Ним
30
Все события
Фоторепортажи
14Как выглядят новые Кабаева и Канаева
13Первая ракетка России: как она выглядит вне корта
11:28 (мск), источник: ТАСС

УЕФА не имеет вопросов к «Локомотиву» по поводу финансового fair play

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не имеет претензий к московскому «Локомотиву» касательно выполнения требования финансового fair play. Об этом ТАСС заявил председатель совета директоров столичного клуба Анатолий Мещеряков.

Наверх
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Проект финансового fair play был утвержден исполнительным комитетом УЕФА в сентябре 2009 года, новые экономические правила вступили в силу с сезона-2011/12. Согласно этим правилам, клубы не могут тратить на покупку футболистов больше, чем они зарабатывают.

Читайте также
«Локомотив» разгромил «Урал» в матче пятого тура чемпионата России

Перед стартом сезона каждый участник еврокубков должен подтвердить, что не имеет просроченных финансовых обязательств на текущий сезон перед другими командами, своими игроками и налоговыми службами. Из-за нарушения этих правил из еврокубков было исключено в 2015 году московское «Динамо», а в октябре 2018-го УЕФА отстранил на один сезон казанский «Рубин».

«В этом году к нам вообще никаких вопросов нет [по финансовому fair play]. Мы внимательно оцениваем все возможные риски, в рамках этих рисков и граничных условий, которые нам заданы, мы работаем. Очень хорошо, что сейчас зрители так реагируют, приходят и тратят деньги, это один из источников. К сожалению, он у нас небольшой, но мы работаем с другими коммерческими партнерами, это нудная и монотонная работа», — заявил Мещеряков.

«Локомотив» набрал десять очков в пяти турах Российской премьер-лиги и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от петербургского «Зенита» на три балла. Осенью железнодорожники сыграют в групповой стадии Лиги чемпионов.

Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 "Предупредил американца: Если подеремся, то меня будет лечить государство, а ты будешь лечиться за свои деньги"
Чем сейчас занимается Юлия Липницкая
Начало положено: фавориты АПЛ стартовали с побед
СМИ: «Зенит» намерен приобрести футболиста «Селтика» за €13 млн
Александра Емельяненко не допустили к участию в турнире по боксу
«Ахмат» разобрался с оскорбившим судью сотрудником
ПСЖ намерен обменять Неймара на Коутиньо и получить доплату
Лэмпард — автор худшего тренерского дебюта в «Челси» с 1978 года
Вратарь «Барселоны» пропустит месяц из-за перелома запястья
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь