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12:17 (мск), источник: Vesti.kz

В Казахстане покажут в прямом эфире матч за Суперкубок УЕФА «Ливерпуль» — «Челси»

В ночь с 14 на 15 августа состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором сойдутся английские клубы «Ливерпуль» и «Челси».

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Встреча состоится в Стамбуле (Турция) на стадионе «Водафон Арена», вмещающем 43 500 зрителей. Начало игры в 01:00 по столичному времени. В прямом эфире ее покажет телеканал QazSport.

Обслуживать матч будет судейская бригада из Франции во главе со Стефани Фраппар, ассистировать ей назначены Мануэла Николози и Мишель О’Нил, резервный рефери — Джюнейт Чакыр (Турция).

«Ливерпуль» в прошлом сезоне стал победителем Лиги чемпионов, а «Челси» выиграл Лигу Европы.

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