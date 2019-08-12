В Казахстане покажут в прямом эфире матч за Суперкубок УЕФА «Ливерпуль» — «Челси»

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Встреча состоится в Стамбуле (Турция) на стадионе «Водафон Арена», вмещающем 43 500 зрителей. Начало игры в 01:00 по столичному времени. В прямом эфире ее покажет телеканал QazSport.

Обслуживать матч будет судейская бригада из Франции во главе со Стефани Фраппар, ассистировать ей назначены Мануэла Николози и Мишель О’Нил, резервный рефери — Джюнейт Чакыр (Турция).