Около 50 болельщиков «Туна» посетят ответный матч Лиги Европы со «Спартаком» в Москве

Первая встреча прошла 8 августа в Швейцарии и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Спартака». Ответная игра пройдет в четверг на «Открытие-Арене», начало — 19:45 мск. На первый матч из Москвы приехало около 400 болельщиков красно-белых.

«Мы ожидаем от 35 до 50 наших болельщиков», — заявили в пресс-службе, добавив, что билеты на гостевой сектор можно будет приобрести исключительно в кассах «Открытие-Арены».

После первого матча главный тренер «Туна» Марк Шнайдер заявил, что клуб будет стараться добиться победы в ответной игре при поддержке болельщиков швейцарского клуба.