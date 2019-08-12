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13:38 (мск), источник: ТАСС

Около 50 болельщиков «Туна» посетят ответный матч Лиги Европы со «Спартаком» в Москве

МОСКВА, 12 августа. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Порядка 50 болельщиков швейцарского «Туна» посетят гостевой матч команды в третьем квалификационном раунде Лиги Европы по футболу против российского клуба «Спартак». Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе «Туна».

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Первая встреча прошла 8 августа в Швейцарии и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Спартака». Ответная игра пройдет в четверг на «Открытие-Арене», начало — 19:45 мск. На первый матч из Москвы приехало около 400 болельщиков красно-белых.

«Мы ожидаем от 35 до 50 наших болельщиков», — заявили в пресс-службе, добавив, что билеты на гостевой сектор можно будет приобрести исключительно в кассах «Открытие-Арены».

После первого матча главный тренер «Туна» Марк Шнайдер заявил, что клуб будет стараться добиться победы в ответной игре при поддержке болельщиков швейцарского клуба.

Команда, которая окажется сильнее по сумме двух встреч, в следующем квалификационном раунде Лиги Европы встретится с победителем противостояния между португальской «Брагой» и датским «Брондбю» (первый матч — 4:2). Проигравший завершит выступление в еврокубках.

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