«Краснодару» нужно повторить успех «Зенита», чтобы пройти «Порту»

Источник: РИА "Новости"

После домашнего поражения со счетом 0:1 в первой встрече «Краснодару» будет непросто добыть путевку в следующий раунд квалификации, тем более что «Порту» ранее лишь однажды проигрывал российским клубам в еврокубках на своем поле — в 2013 году петербургский «Зенит» увез из Португалии победу (1:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 7.08.2019, 20:00 Краснодар 0 Порту 1

Без Ари, но с Игнатьевым и настроем

«Краснодар» вылетел в Порту в усеченном составе. Из-за травмы матч в Португалии пропустит Ари. Нападающий был одним из лучших в составе хозяев в первой игре, но получил повреждение задней поверхности бедра, из-за которого пропустит две недели.

Замещать Ари в атаке будет Иван Игнатьев. Молодой нападающий оправился после повреждения, полученного перед первой игрой с «Порту», и даже забил победный мяч в субботнем матче пятого тура Российской премьер-лиги с казанским «Рубином» (1:0).

Не исключено, что компанию ему в атаке составит Вандерсон. Бразильский хавбек буквально издевался над защитой «Порту» в первом матче, обыгрывая двух-трех соперников за раз, и был позитивно настроен перед ответной встречей. «Мы планируем продолжать биться в Португалии, показать нашу лучшую игру. У нас есть все шансы, чтобы победить в серии. Думаю, нас ждет равная игра. У нас будут высокие шансы вырвать победу и в матче, и в противостоянии», — сказал журналистам Вандерсон.

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 13.08.2019, 22:00 Порту - Краснодар -

«Порту» пока забивает только со стандартов

«Порту», вероятно, тоже не обойдется без потерь в ответном матче. Капитан команды Данилу Перейра 10 августа пропустил встречу первого тура чемпионата Португалии с «Жил Висенте» (1:2) и не тренировался накануне игры с «Краснодаром». «Он прошел медицинское обследование. Есть большая вероятность, что он не сыграет завтра» — сказал журналистам главный тренер команды Сержиу Консейсау.

Матч с «Жил Висенте» стал для «Порту» вторым официальным в нынешнем сезоне, и пока команде ни разу не удалось отличиться с игры. В первой встрече с «Краснодаром» единственный гол ударом со штрафного забил Сержиу Оливейра, а в национальном чемпионате с пенальти отличился Алекс Теллес.

Подспорьем для «Порту» в игре с «Краснодаром» должно стать возвращение на скамейку Консейсау — за первым матчем главный тренер наблюдал с трибун из-за дисквалификации.

«Мы готовы ко всем сценариям матча с “Краснодаром”. У нас есть мотивация. Мотивация выйти в следующий раунд турнира. Мы стремимся побеждать в каждом матче, и эта игра не исключение. Вся команда осознает ее важность. Наш соперник не откажется от своего стиля. Мы готовы ко всему, ведь в нашей серии еще ничего не ясно, пока не прозвучит свисток об окончании второй игры», — сказал Консейсау.

Защитник португальской команды Пепе также не считает, что ответная игра станет легкой прогулкой для «Порту». «В ответной игре с “Краснодаром” нам нужно сыграть так же, как и в первой. Это будет тяжело, но мы сделаем все, что в наших силах, чтобы выйти в следующий раунд турнира. Важно, чтобы мы все были сплочены, были вместе. Все: игроки, тренеры, болельщики. Нас ждет особенный день. Пройдена половина пути. Осталось сделать второй шаг — и выйти в следующий раунд», — сказал журналистам Пепе.

Большую роль в ответном матче, вероятно, может сыграть и еврокубковый опыт. Если «Краснодар» на прошлой неделе провел свой дебютный матч в Лиге чемпионов, то «Порту» последний раз не принимал участие в групповом этапе турнира в сезоне-2010/11. Тогда португальский клуб выступал в Лиге Европы и стал обладателем трофея, в финале одолев «Брагу» (1:0).

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