«Астана» взяла 21 футболиста на ответный матч Лиги Европы
Футболисты и тренерский штаб «Астаны» вылетели в Мальту, где им предстоит провести ответный матч с местной «Валлеттой» в рамках третьего отборочного раунда Лиги Европы.
Футболисты и тренерский штаб «Астаны» вылетели в Мальту, где им предстоит провести ответный матч с местной «Валлеттой» в рамках третьего отборочного раунда Лиги Европы.
Встреча пройдет 15 августа. Начало матча в 00:00 по столичному времени.
На выезд «Астана» отправилась в следующем составе:
вратари: Ненад Эрич, Александр Мокин, Станислав Павлов;
защитники: Антонио Рукавина, Абзал Бейсебеков, Лука Шимунович, Евгений Постников, Жарко Томашевич, Дмитрий Шомко;
полузащитники: Юрий Логвиненко, Рунар Мар Сигурьонссон, Иван Маевский, Юрий Перцух, Серикжан Мужиков, Марин Томасов, Дорин Ротариу, Дидар Жалмукан;
нападающие: Сергей Хижниченко, Рангело Янга, Роман Муртазаев и Фирмин Мубеле.
Напомним, что первый матч в