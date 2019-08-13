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12:04 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» взяла 21 футболиста на ответный матч Лиги Европы

Футболисты и тренерский штаб «Астаны» вылетели в Мальту, где им предстоит провести ответный матч с местной «Валлеттой» в рамках третьего отборочного раунда Лиги Европы.

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Источник: AFP 2019

Встреча пройдет 15 августа. Начало матча в 00:00 по столичному времени.

Футбол

Лига Европы 2019/2020
3-й отборочный раунд, 15.08.2019, 21:00

Валлетта-Астана-

На выезд «Астана» отправилась в следующем составе:

вратари: Ненад Эрич, Александр Мокин, Станислав Павлов;
защитники: Антонио Рукавина, Абзал Бейсебеков, Лука Шимунович, Евгений Постников, Жарко Томашевич, Дмитрий Шомко;
полузащитники: Юрий Логвиненко, Рунар Мар Сигурьонссон, Иван Маевский, Юрий Перцух, Серикжан Мужиков, Марин Томасов, Дорин Ротариу, Дидар Жалмукан;
нападающие: Сергей Хижниченко, Рангело Янга, Роман Муртазаев и Фирмин Мубеле.

Напомним, что первый матч в Нур-Султане завершился со счетом 5:1 в пользу «Астаны». Голами отметились Рунар Мар Сигурьонссон (дважды), Марин Томасов, Юрий Логвиненко и Рангело Янга.

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