Футболистки «Минска» вышли в 1/16 финала Лиги чемпионов

Сегодня в решающем поединке за попадание в 1/16 финала ЛЧ минчанки обыграли харьковский клуб «Жилстрой-1» со счетом 2:0. В самом конце первой половины встречи Эмуэдже Огбиагбева забила первый гол в ворота хозяек соревнований, а в начале второго тайма Анастасия Линник установила окончательный результат.

На старте турнира в 4-й отборочной группе в Харькове подопечные Владимира Ревы разгромили люксембургский клуб «Беттамбур» — 12:0, а затем одолели хорватский «Сплит» со счетом 2:1.

Итоговое положение: «Минск» — 9 очков (разница мячей — 16−1), «Жилстрой-1» — 6 (9−4), «Сплит» — 3 (10−7), «Беттамбур» — 0 (2−25).

В первый раунд плей-офф женской Лиги чемпионов выходят только победители 10 квалификационных квартетов.