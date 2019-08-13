Казахстанский клуб вышел в плей-офф женской Лиги чемпионов
Казахстанский «БИИК-Казыгурт» разгромил финский «ПК-35 Вантаа» в матче шестой отборочной группы и вышел в
Казахстанский «БИИК-Казыгурт» разгромил финский «ПК-35 Вантаа» в матче шестой отборочной группы и вышел в
Игра проходила сегодня, 13 августа, в эстонском Таллине и завершилась со счетом 4:1. На 23-й минуте за шымкентскую команду забила замбийка Мисози Зулу, а на 60-й — ее соотечественница Рейчел Кундананджи, также отличились казахстанка Екатерина Бабшук на 38-й и сербка Мария Илич на 62-й.
Ранее «БИИК-Казыгурт» обыграл эстонскую «Флору» — 2:0, а стартовал с разгромной победы над «ЭБС/Скалой» из Фарерских островов — 9:0. Чемпионки Казахстана с девятью очками стали первыми в группе, опередив на три балла «ПК-35 Вантаа».
Вместе с 10 другими победители отборочных групп «БИИК-Казыгурт» в
В 2016 и 2017 годах «БИИК-Казыгурт» доходил до 1/8 финала ЛЧ, установив лучшее достижение Казахстана в этом раунде. В прошлом сезоне команда из Шымкента остановилась в 1/16 финала, вылетев от испанской «Барселоны» после победы в первой игре — 3:4 (3:1, 0:3).