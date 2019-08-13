Текущие события
Футбол. Еврокубки
21:30
Аякс
ПАОК
Футбол. Еврокубки
21:30
Олимпиакос П
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
21:30
ЛАСК
Базель
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Ференцварош
Динамо З
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Копенгаген
Црвена Звезда
01
Футбол. Еврокубки
перерыв
Динамо К
Брюгге
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Русенборг
Марибор
21
Футбол. Еврокубки
21:45
Селтик
ЧФР
Футбол. Еврокубки
21:45
Линфилд
Сутьеска
Футбол. Еврокубки
22:00
Порту
Краснодар
Футбол. Еврокубки
22:00
Дандолк
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
19:30
Карабах
АПОЭЛ
02
Футбол. Еврокубки
19:00
Нымме Калью
Дюделанж
01
Все события
Фоторепортажи
8Презентация новичков в «Спартаке»
13Первая ракетка России: как она выглядит вне корта
20:45 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский клуб вышел в плей-офф женской Лиги чемпионов

Казахстанский «БИИК-Казыгурт» разгромил финский «ПК-35 Вантаа» в матче шестой отборочной группы и вышел в плей-офф женской Лиги чемпионов по футболу, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: soccernet.ee

Игра проходила сегодня, 13 августа, в эстонском Таллине и завершилась со счетом 4:1. На 23-й минуте за шымкентскую команду забила замбийка Мисози Зулу, а на 60-й — ее соотечественница Рейчел Кундананджи, также отличились казахстанка Екатерина Бабшук на 38-й и сербка Мария Илич на 62-й.

Ранее «БИИК-Казыгурт» обыграл эстонскую «Флору» — 2:0, а стартовал с разгромной победы над «ЭБС/Скалой» из Фарерских островов — 9:0. Чемпионки Казахстана с девятью очками стали первыми в группе, опередив на три балла «ПК-35 Вантаа».

Вместе с 10 другими победители отборочных групп «БИИК-Казыгурт» в плей-офф ЛЧ присоединится к 22 клубам, которые получили пропуск в эту стадию автоматически. Жеребьевка 1/16 финала пройдет 16 августа.

В 2016 и 2017 годах «БИИК-Казыгурт» доходил до 1/8 финала ЛЧ, установив лучшее достижение Казахстана в этом раунде. В прошлом сезоне команда из Шымкента остановилась в 1/16 финала, вылетев от испанской «Барселоны» после победы в первой игре — 3:4 (3:1, 0:3).

Лига чемпионов
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
"Альварес не стал лучше ко второму поединку". Сондерс вынес вердикт по боям Головкина с "Канело"
Трефилов объяснил, почему ушел из сборной России по гандболу
Чемпионка Европы из России дисквалифицирована за допинг
ЦСКА, не спи: Сейду Думбия стал свободным агентом
РПЛ: у «Спартака» самые яркие новички, в «Динамо» — самые серые
«Марсель» расторг контракт с игроком из-за передачи «Форт Боярд»
Скандальный нокаут на турнире EFC 81 разозлил соцсети (видео)
Между «Барсой» и «Реалом»: Неймар уйдет из «ПСЖ», но куда?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь