Казахстанский клуб вышел в плей-офф женской Лиги чемпионов

Источник: soccernet.ee

Игра проходила сегодня, 13 августа, в эстонском Таллине и завершилась со счетом 4:1. На 23-й минуте за шымкентскую команду забила замбийка Мисози Зулу, а на 60-й — ее соотечественница Рейчел Кундананджи, также отличились казахстанка Екатерина Бабшук на 38-й и сербка Мария Илич на 62-й.

Ранее «БИИК-Казыгурт» обыграл эстонскую «Флору» — 2:0, а стартовал с разгромной победы над «ЭБС/Скалой» из Фарерских островов — 9:0. Чемпионки Казахстана с девятью очками стали первыми в группе, опередив на три балла «ПК-35 Вантаа».

Вместе с 10 другими победители отборочных групп «БИИК-Казыгурт» в плей-офф ЛЧ присоединится к 22 клубам, которые получили пропуск в эту стадию автоматически. Жеребьевка 1/16 финала пройдет 16 августа.